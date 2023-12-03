https://sputnikarabic.ae/20231203/كيربي-الولايات-المتحدة-تعتقد-أنه-لا-يزال-هناك-8-رهائن-أمريكيين-لدى-حماس-1083715978.html

كيربي: الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس"

كيربي: الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس"

صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، بأن واشنطن تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس" في غزة. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T17:27+0000

2023-12-03T17:27+0000

2023-12-03T17:27+0000

غزة

اسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0f/1079095505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7956ce956fc2b232b40776ee336ddca3.jpg

وأوضح كيربي، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأسترالية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "نحو ثمانية" أمريكيين ما زالوا رهائن.كما أشار كيربي خلال المقابلة: "لا نعتقد أن الإدارة (الفلسطينية الحالية) في وضع يسمح لها الآن بأن تكون قيادة ذات مصداقية في غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231203/البنتاغون-سفينة-حربية-أمريكية-وسفن-تجارية-تتعرض-لهجمات-في-البحر-الأحمر-1083715613.html

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي