https://sputnikarabic.ae/20231203/كيربي-الولايات-المتحدة-تعتقد-أنه-لا-يزال-هناك-8-رهائن-أمريكيين-لدى-حماس-1083715978.html
كيربي: الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس"
كيربي: الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس"
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، بأن واشنطن تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس" في غزة. 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T17:27+0000
2023-12-03T17:27+0000
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وأوضح كيربي، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأسترالية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "نحو ثمانية" أمريكيين ما زالوا رهائن.كما أشار كيربي خلال المقابلة: "لا نعتقد أن الإدارة (الفلسطينية الحالية) في وضع يسمح لها الآن بأن تكون قيادة ذات مصداقية في غزة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/البنتاغون-سفينة-حربية-أمريكية-وسفن-تجارية-تتعرض-لهجمات-في-البحر-الأحمر-1083715613.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
غزة, اسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, العالم العربي
كيربي: الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس"
صرّح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، بأن واشنطن تعتقد أنه لا يزال هناك 8 رهائن أمريكيين لدى "حماس" في غزة.
وأوضح كيربي، خلال مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الأسترالية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة تعتقد أن "نحو ثمانية" أمريكيين ما زالوا رهائن.
وأضاف كيربي: "ليس لدينا رؤية كاملة عن مكان وجودهم جميعًا، وبالتأكيد ليس لدينا رؤية مثالية عن حالتهم البدنية أو العقلية".
كما أشار كيربي خلال المقابلة: "لا نعتقد أن الإدارة (الفلسطينية الحالية) في وضع يسمح لها الآن بأن تكون قيادة ذات مصداقية في غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية
والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.