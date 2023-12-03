https://sputnikarabic.ae/20231203/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-10-آلاف-غارة-جوية-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-1083714769.html

الجيش الإسرائيلي ينفذ 10 آلاف غارة جوية منذ بداية الحرب على غزة

الجيش الإسرائيلي ينفذ 10 آلاف غارة جوية منذ بداية الحرب على غزة

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تنفيذه لنحو 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة، منذ بدء الحرب على القطاع في السابع من الشهر الجاري. 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T16:51+0000

2023-12-03T16:51+0000

2023-12-03T16:51+0000

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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري له، مساء اليوم الأحد، نشره على حسابه الرسمي على "إكس"، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد عن 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لـ"حركة حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها فجرت نفقا ملغما في مدينة غزة فيه قوات إسرائيلية.وذكر الجناح العسكري لـ"حماس"، في بيان، أن "مقاتلي القسام فجروا نفقا مفخخا كان يضم وحدة مشاة إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات".بالتوازي مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من مساء اليوم الأحد، عن بدء تنفيذ هجمات ضد أهداف لحركة "حماس" في قطاع غزة، حيث أفادت إذاعة الجيش بأن "الجيش بدء العمليات البرية شمالي خان يونس"، مشيرة إلى بدء التوغل، جنوبي غزة، ضمن العملية العسكرية البرية في القطاع.وأعلنت إذاعة الجيش، في وقت سابق اليوم، إصابة 11 إسرائيليا غالبيتهم من الجنود في منطقة بيت هليل شمالي إسرائيل إثر سقوط صاروخ.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

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قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار