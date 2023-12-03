https://sputnikarabic.ae/20231203/البنتاغون-سفينة-حربية-أمريكية-وسفن-تجارية-تتعرض-لهجمات-في-البحر-الأحمر-1083715613.html

البنتاغون: سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية تتعرض لهجمات في البحر الأحمر

البنتاغون: سفينة حربية أمريكية وسفن تجارية تتعرض لهجمات في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء اليوم الأحد، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر". 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T17:10+0000

2023-12-03T17:10+0000

2023-12-03T17:10+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون الأمريكي

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

أخبار العالم الآن

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102468/21/1024682198_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ef625be1a8d24ddd70c1301ceefdfdd1.jpg

وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم، "تنفيذ القوات البحرية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة "نمبر ناين".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاعِ غزة".وأعلنت القوات المسلحة التابعة لأنصار الله، في وقت سابق، أنها "أوقفت الملاحة أمام سفن العدو الإسرائيلي نصرة للشعب الفلسطيني"، مؤكدة "استئناف استهداف كيان الاحتلال الإسرائيلي بضربات موجعة وقاصمة، بعد عودته لشن عدوانه الهمجي على قطاع غزة".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.وفي وقت سابق، أعلنت جماعة "أنصار الله"، تنفيذ هجوم بالصواريخ المجنحة على مواقع عسكرية في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، وهو الهجوم التاسع للجماعة منذ تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.كما أعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنًا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة"، متوعدةً بالاستمرار في استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، ومؤكدة قدرتها على استهدافها في البحر الأحمر أو في أي مكان آخر.

https://sputnikarabic.ae/20231120/الحكومة-اليمنية-استيلاء-الحوثي-على-سفينة-بالبحر-الأحمر-ليس-له-أي-تأثير-على-إسرائيل-1083331877.html

https://sputnikarabic.ae/20231126/أنصار-الله-اليمنية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-ستبقى-آمنة-ومأمونة-لجميع-السفن-باستثناء-الإسرائيلية-1083507315.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة