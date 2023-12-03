https://sputnikarabic.ae/20231203/كيربي-يفصح-عن-حاجة-إدارة-بايدن-الماسة-للمال-لمساعدة-أوكرانيا-1083717409.html

كيربي يفصح عن حاجة إدارة بايدن الماسة للمال لمساعدة أوكرانيا

كيربي يفصح عن حاجة إدارة بايدن الماسة للمال لمساعدة أوكرانيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حاجة ماسة للمال لتمويل... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T19:29+0000

2023-12-03T19:29+0000

2023-12-03T19:29+0000

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وأوضح كيربي في مقابلة تلفزيونية: "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا، وهناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".وصرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في وقت سابق، بأن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.ووصف جونسون أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مشيرا إلى أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، إن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم". في الوقت نفسه، مضيفا أن من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء اليوم الأحد، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر".وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".

https://sputnikarabic.ae/20231203/واشنطن-لن-نتوقف-عن-تقديم-المساعدة-الأمنية-لإسرائيل-1083717084.html

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