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كيربي يفصح عن حاجة إدارة بايدن الماسة للمال لمساعدة أوكرانيا
كيربي يفصح عن حاجة إدارة بايدن الماسة للمال لمساعدة أوكرانيا
أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حاجة ماسة للمال لتمويل... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T19:29+0000
2023-12-03T19:29+0000
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وأوضح كيربي في مقابلة تلفزيونية: "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا، وهناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".وصرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في وقت سابق، بأن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.ووصف جونسون أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مشيرا إلى أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، إن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم". في الوقت نفسه، مضيفا أن من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء اليوم الأحد، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر".وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".
https://sputnikarabic.ae/20231203/واشنطن-لن-نتوقف-عن-تقديم-المساعدة-الأمنية-لإسرائيل-1083717084.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, اسرائيل

كيربي يفصح عن حاجة إدارة بايدن الماسة للمال لمساعدة أوكرانيا

19:29 GMT 03.12.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حاجة ماسة للمال لتمويل مساعدات أوكرانيا.
وأوضح كيربي في مقابلة تلفزيونية: "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا، وهناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".

وأشار كيربي إلى عدم إمكانية التأكيد على قدرة الإدارة الأمريكية على جمع ما يكفي من الأموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل وضمان الأمن القومي في آن واحد.

وصرّح رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في وقت سابق، بأن الكونغرس الأمريكي سيكون قادرا على الموافقة على تمويل إسرائيل وأوكرانيا قبل العطلة.
ووصف جونسون أوكرانيا بأنها "أولوية أخرى"، مشيرا إلى أنه "في رأي أغلبية أعضاء الكونغرس، إن المساعدة الإضافية لكييف أمر مهم". في الوقت نفسه، مضيفا أن من أجل حل هذه القضية، من الضروري إحداث تغيير في سياسة الحدود الأمريكية.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
واشنطن: لن نتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل
19:01 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء اليوم الأحد، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر".
وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".
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