https://sputnikarabic.ae/20231203/واشنطن-لن-نتوقف-عن-تقديم-المساعدة-الأمنية-لإسرائيل-1083717084.html
واشنطن: لن نتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل
واشنطن: لن نتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل
نقلت صحيفة أمريكية تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لن تتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل، في... 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T19:01+0000
2023-12-03T19:01+0000
2023-12-03T19:01+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
اسرائيل
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وأوضح كيربي في حديث مع الصحيفة: "الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء خلال عمليتها العسكرية، وإنما تشاركها خبراتها في قتال المدن".وأضاف أن "على الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل في القضاء على الخطر القادم من حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ يتخذ إجراءات حتى يكون أكثر دقة وحذرا، وهو ما تحثه عليه واشنطن".وقال كيربي إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث عن الحاجة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إحيائها، بحيث تكون قادرة على تلبية تطلعات وحاجات الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية تعرف أن السلطة لا يمكنها فعل ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20231203/كيربي-الولايات-المتحدة-تعتقد-أنه-لا-يزال-هناك-8-رهائن-أمريكيين-لدى-حماس-1083715978.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل
واشنطن: لن نتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل
نقلت صحيفة أمريكية تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لن تتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل، في أثناء هجومها العنيف على قطاع غزة.
وأوضح كيربي في حديث مع الصحيفة: "الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء خلال عمليتها العسكرية، وإنما تشاركها خبراتها في قتال المدن".
وأضاف أن "على الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل في القضاء على الخطر القادم من حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ يتخذ إجراءات حتى يكون أكثر دقة وحذرا
، وهو ما تحثه عليه واشنطن".
وأكد كيربي أن "واشنطن لا تريد أن تحتل إسرائيل قطاع غزة مجددا، فهذا لا يعد هدفا استراتيجيا، ولا حتى خيارا حكيما للإسرائيليين".
ونوه جون كيربي إلى اعتقاد إدارة الرئيس جو بايدن أن "مستقبل الحكم في قطاع غزة يجب أن يقرره الفلسطينيون"، ولكن كيف سيكون "شكل هذا الأمر".
وقال كيربي إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث عن الحاجة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إحيائها، بحيث تكون قادرة على تلبية تطلعات وحاجات الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية تعرف أن السلطة لا يمكنها فعل ذلك".