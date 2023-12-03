https://sputnikarabic.ae/20231203/واشنطن-لن-نتوقف-عن-تقديم-المساعدة-الأمنية-لإسرائيل-1083717084.html

واشنطن: لن نتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل

واشنطن: لن نتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل

نقلت صحيفة أمريكية تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة لن تتوقف عن تقديم المساعدة الأمنية لإسرائيل، في... 03.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-03T19:01+0000

2023-12-03T19:01+0000

2023-12-03T19:01+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العدوان الإسرائيلي على غزة

اسرائيل

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وأوضح كيربي في حديث مع الصحيفة: "الولايات المتحدة لا تضع خطوطا حمراء خلال عمليتها العسكرية، وإنما تشاركها خبراتها في قتال المدن".وأضاف أن "على الولايات المتحدة مساعدة إسرائيل في القضاء على الخطر القادم من حماس"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ يتخذ إجراءات حتى يكون أكثر دقة وحذرا، وهو ما تحثه عليه واشنطن".وقال كيربي إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تحدث عن الحاجة إلى إصلاح السلطة الفلسطينية وإعادة إحيائها، بحيث تكون قادرة على تلبية تطلعات وحاجات الشعب الفلسطيني"، مضيفا أن "الإدارة الأمريكية تعرف أن السلطة لا يمكنها فعل ذلك".

https://sputnikarabic.ae/20231203/كيربي-الولايات-المتحدة-تعتقد-أنه-لا-يزال-هناك-8-رهائن-أمريكيين-لدى-حماس-1083715978.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, اسرائيل