https://sputnikarabic.ae/20231204/إعلام-مخاوف-غربية-من-تحول-المنطقة-العازلة-الإسرائيلية-في-غزة-إلى-دائمة-1083728786.html

إعلام: مخاوف غربية من تحول "المنطقة العازلة" الإسرائيلية في غزة إلى دائمة

إعلام: مخاوف غربية من تحول "المنطقة العازلة" الإسرائيلية في غزة إلى دائمة

كتبت وسائل إعلام نقلاً عن دبلوماسي لم تذكر اسمه أن الغرب يشعر بالقلق من أن المنطقة العازلة في قطاع غزة، التي تقترح إسرائيل إقامتها، ستصبح دائمة. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-04T08:42+0000

2023-12-04T08:42+0000

2023-12-04T08:42+0000

العالم

العالم العربي

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقالت صحيفة "هارتس" نقلا عن دبلوماسي لم يذكر اسمه: "القوى الغربية تشعر بالقلق من أن المنطقة العازلة ستصبح دائمة".وذكرت الصحيفة أن الدول الغربية تناقش ما إذا كانت ستدعم خطة لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة، لأنها لم تحصل على توضيح بشأن المدة التي تريد إسرائيل الاحتفاظ بالمنطقة العازلة، وما إذا كانت تخطط لوجود عسكري طويل الأمد في المنطقة.وقال مصدر آخر للصحيفة، إن إسرائيل ليس لديها خطة مفصلة لإنشاء منطقة عازلة بعد انتهاء الأعمال القتالية.وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد قال في وقت سابق، إن بلاده ترفض أي سيناريو يتضمن إعادة احتلال إسرائيل لأي منطقة في قطاع غزة أو إنشاء مناطق عازلة هناك، الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة.في أكتوبر/تشرين الأول، كتبت صحيفة "فايننشال تايمز"، نقلاً عن وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر، أن إسرائيل تخطط لإنشاء منطقة عازلة في قطاع غزة بعد انتهاء تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

https://sputnikarabic.ae/20231204/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-الهجوم-على-200-هدف-لـحماس-في-قطاع-غزة-ليلا-1083723608.html

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العالم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة