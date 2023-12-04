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الجيش الإسرائيلي يعلن الهجوم على 200 هدف لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن الهجوم على 200 هدف لـ"حماس" شمالي قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الهجوم على 200 هدف تابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ليلاً، مشيرًا إلى أنه دمّر بنية تحتية للحركة داخل مدرسة في بيت... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T07:58+0000
2023-12-04T08:02+0000
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وذكر الجيش في بيان له، أن "جيش الدفاع هاجم خلال الليلة الماضية نحو 200 هدف تابع لمنظمة حماس الإرهابية، وتم تدمير بنى تحتية إرهابية وُضعت داخل مدارس شمالي القطاع".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
رصد عسكري, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن الهجوم على 200 هدف لـ"حماس" شمالي قطاع غزة

07:58 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 08:02 GMT 04.12.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الهجوم على 200 هدف تابع لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ليلاً، مشيرًا إلى أنه دمّر بنية تحتية للحركة داخل مدرسة في بيت حانون شمال شرقي القطاع.
وذكر الجيش في بيان له، أن "جيش الدفاع هاجم خلال الليلة الماضية نحو 200 هدف تابع لمنظمة حماس الإرهابية، وتم تدمير بنى تحتية إرهابية وُضعت داخل مدارس شمالي القطاع".

وأضاف البيان: "قامت القوات البرية بتدمير بنية تحتية إرهابية وُضعت داخل مدرسة في بيت حانون، حيث استخدمت لمهاجمة قواتنا في محيط المدرسة، وتم العثور كذلك على فتحتي نفقين إحداهما مفخخة، وعبوات ناسفة ووسائل قتالية"، لافتًا إلى أن طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي "شنت غارة على سيارات احتوت على صواريخ، وقذائف هاون ووسائل قتالية أخرى ومنعت استهداف القوات على المدى الفوري، كما هاجمت طائرة أخرى ودمرت بنية تحتية عسكرية تم استخدامها لتنفيذ كمين بصواريخ مضادة للدروع ضد قواتنا".

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وأوضح البيان: "هاجمت قواتنا مستودع الوسائل القتالية الذي انطلق منه المخربون، وخلال ساعات الليل هاجمت قوات تابعة لسلاح البحرية عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس الإرهابية لمساعدة القوات المشاركة في المناورة البرية، وبين الأهداف التي تمت مهاجمتها موقع استطلاع تابع للقوة البحرية الحمساوية وبنى تحتية إرهابية في مرسى غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
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