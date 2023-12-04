https://sputnikarabic.ae/20231204/مصدر-تركي-لـسبوتنيك-مجموعة-الاتصال-بشأن-غزة-تتفاوض-مع-الإدارة-الأمريكية-الأسبوع-الجاري-1083720890.html
مصدر تركي لـ"سبوتنيك": مجموعة الاتصال بشأن غزة ستجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية الأسبوع الجاري
مصدر تركي لـ"سبوتنيك": مجموعة الاتصال بشأن غزة ستجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية الأسبوع الجاري
صرح مصدر دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك"، أن مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في غزة، ستجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية، هذا الأسبوع. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T04:30+0000
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سبوتنيك. وقال المصدر: "نتوقع عقد مفاوضات مجموعة الاتصال في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع"، رافضا التعليق على التوقعات من المحادثات.يأتي ذلك بعدما قام وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية، بتشكيل مجموعة اتصال بشأن غزة، في أعقاب القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس.وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، جون كيربي، أن "السلطة الفلسطينية لا يمكنها في الوقت الحالي تولي إدارة قطاع غزة".وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة لم تتخل عن فكرة حل الدولتين، لكنها تريد رؤية سلطة فلسطينية بإمكانها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231204/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-إسرائيل-توسع-هجماتها-على-المستشفيات-والمدنيين-في-غزة-صور-وفيديو-1083719496.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, الأخبار
مصدر تركي لـ"سبوتنيك": مجموعة الاتصال بشأن غزة ستجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية الأسبوع الجاري
04:30 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 05:03 GMT 04.12.2023)
صرح مصدر دبلوماسي تركي لـ"سبوتنيك"، أن مجموعة الاتصال المعنية بتسوية النزاع في غزة، ستجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية، هذا الأسبوع.
سبوتنيك. وقال المصدر: "نتوقع عقد مفاوضات مجموعة الاتصال في الولايات المتحدة، هذا الأسبوع"، رافضا التعليق على التوقعات من المحادثات.
يأتي ذلك بعدما قام وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية، بتشكيل مجموعة اتصال بشأن غزة، في أعقاب القمة المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض، في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض
، جون كيربي، أن "السلطة الفلسطينية لا يمكنها في الوقت الحالي تولي إدارة قطاع غزة".
وأكد كيربي أن "الولايات المتحدة لم تتخل عن فكرة حل الدولتين، لكنها تريد رؤية سلطة فلسطينية بإمكانها تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.