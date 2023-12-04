https://sputnikarabic.ae/20231204/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-من-جنوده-في-معارك-بوسط-وشمالي-غزة-1083722313.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك بوسط وشمالي قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك بوسط وشمالي قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده في معارك بقطاع غزة، وإصابة جندي آخر بجروح وصفت بالخطيرة. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T06:56+0000
2023-12-04T06:56+0000
2023-12-04T06:58+0000
إسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
العالم
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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن "الرقيب احتياط، نيريا شاعير (36 عاما)، قتل في معارك دارت رحاها، أمس الأحد، وسط قطاع غزة، فيما قتل الرقيب، بن زوسمان (22 عاما)، والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام (19 عاما)، في معارك دارت أمس بشمالي القطاع".وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب في قطاع غزة إلى 401 جندي، وفق بيان الجيش.وأضاف الجيش الإسرائيلي، قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 601، اللواء 401، بجروح خطيرة في معركة جرت شمالي قطاع غزة، وتم نقل المقاتل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلته".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231203/قتلى-وجرحى-في-استهداف-إسرائيلي-لبوابة-مستشفى-كمال-عدوان-شمالي-قطاع-غزة-1083719679.html
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إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في معارك بوسط وشمالي قطاع غزة
06:56 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 06:58 GMT 04.12.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، مقتل 3 من جنوده في معارك بقطاع غزة، وإصابة جندي آخر بجروح وصفت بالخطيرة.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان
، نشره على موقعه الرسمي، إن "الرقيب احتياط، نيريا شاعير (36 عاما)، قتل في معارك دارت رحاها، أمس الأحد، وسط قطاع غزة، فيما قتل الرقيب، بن زوسمان (22 عاما)، والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام (19 عاما)، في معارك دارت أمس بشمالي القطاع".
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب في قطاع غزة إلى 401 جندي، وفق بيان الجيش.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أصيب مقاتل من الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 601، اللواء 401، بجروح خطيرة في معركة جرت شمالي قطاع غزة، وتم نقل المقاتل إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلته".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس
" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من القطاع، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.