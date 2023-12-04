https://sputnikarabic.ae/20231204/الخزانة-الأمريكية-تفرض-عقوبات-على-مسؤولين-سودانيين-سابقين-1083754239.html
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين سابقين
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين سابقين
أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنها فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في السودان "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار". 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T20:05+0000
2023-12-04T20:05+0000
2023-12-04T20:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار السودان اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_0:17:4642:2628_1920x0_80_0_0_bb124fab20705b5ab8a25f0b5d674833.jpg
وأوضحت الوزارة أن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أمريكي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية.وكشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع" تهدد بتعثر الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في "منبر جدة" الذي ترعاه وساطة سعودية – أمريكية.واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وكانت السعودية والولايات المتحدة أعربتا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أسفهما لعدم توصل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مؤكدين التزام طرفي الصراع في السودان بتيسير مرور المساعدات.
https://sputnikarabic.ae/20231204/قيس-سعيد-تونس-لن-تكتفي-بالمظاهرات-والشعارات-تجاه-فلسطين-1083736931.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102952/37/1029523751_250:0:4098:2886_1920x0_80_0_0_59cb2e5b6e33e3e48efc776604b7329e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار السودان اليوم, العالم
الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على مسؤولين سودانيين سابقين
أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، بأنها فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين سابقين في السودان "لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار".
وأوضحت الوزارة أن العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي أمريكي يفرض عقوبات على الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الديمقراطية.
وصرّحت وزارة الخزانة بأسماء الأشخاص الثلاثة وهم طه عثمان أحمد الحسين، وصلاح عبد الله محمد صلاح، ومحمد عطا المولى عباس، وجميعهم مسؤولون سودانيون سابقون.
وكشفت مصادر، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بشأن خلافات واتهامات متبادلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع" تهدد بتعثر الجولة الثانية من المفاوضات بينهما في "منبر جدة" الذي ترعاه وساطة سعودية – أمريكية.
واحتدمت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في كانون الأول/ ديسمبر العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
وكانت السعودية والولايات المتحدة أعربتا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عن أسفهما لعدم توصل
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مؤكدين التزام طرفي الصراع في السودان بتيسير مرور المساعدات.