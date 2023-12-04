https://sputnikarabic.ae/20231204/السيسي-يتفقد-أول-راجمة-صواريخ-في-مصر-ويشهد-تدشين-فرقاطة-الجبار-فيديو-1083735898.html
السيسي يتفقد أول راجمة صواريخ في مصر ويشهد تدشين فرقاطة "الجبار"... فيديو
السيسي يتفقد أول راجمة صواريخ في مصر ويشهد تدشين فرقاطة "الجبار"... فيديو
تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أول راجمة صواريخ في بلاده، وذلك على هامش افتتاحه النسخة الثالثة لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T11:21+0000
2023-12-04T11:21+0000
2023-12-04T11:21+0000
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تحمل الراجمة اسم "رعد 2000"، وتم تصميمها وتصنيعها بأياد مصرية خالصة، وهي مزودة بمحرك 385 حصان، وتحمل قاذف صواريخ من عيار 122 ملميتر، وتتسم بإمكانية التحكم داخليا من الكابينة كهربائيا.كما تعمل الراجمة بنظام الرماية الأحادي أو بنظام الرشقات وتتميز بأنها مكيفة، كما أنه تم تجربة المسير بها بنجاح.وشهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كذلك خلال تفقده معرض "إيديكس 2023"، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز (ميكو A200)، والتي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية، بأياد مصرية بنسبة 100%.وفي كلمته ضمن فعاليات معرض "إيديكس 2023"، أكد وزير الدفاع المصري، محمد زكي، أن "القوات المسلحة المصرية ستظل حارسا أمينا لهذا الوطن".وتابع مشددا أن "القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة، وتصعيدا عسكريا غير مسبوق، هدفه تصفية القضية الفلسطينية".ويتم تنظيم المعرض في مصر، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حسبما جاء في بيان القوات المسلحة المصرية، على منصة "إكس"، يوم السبت الماضي.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مصر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
الرئيس عبدالفتاح السيسي, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
السيسي يتفقد أول راجمة صواريخ في مصر ويشهد تدشين فرقاطة "الجبار"... فيديو
تفقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أول راجمة صواريخ في بلاده، وذلك على هامش افتتاحه النسخة الثالثة لمعرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".
تحمل الراجمة اسم "رعد 2000"، وتم تصميمها وتصنيعها بأياد مصرية خالصة، وهي مزودة بمحرك 385 حصان، وتحمل قاذف صواريخ من عيار 122 ملميتر، وتتسم بإمكانية التحكم داخليا من الكابينة كهربائيا.
كما تعمل الراجمة بنظام الرماية الأحادي أو بنظام الرشقات وتتميز بأنها مكيفة، كما أنه تم تجربة المسير بها بنجاح.
وشهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، كذلك خلال تفقده معرض "إيديكس 2023"، تدشين الفرقاطة المصرية "الجبار" طراز (ميكو A200)، والتي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية، بأياد مصرية بنسبة 100%.
وفي كلمته ضمن فعاليات معرض "إيديكس 2023"، أكد وزير الدفاع المصري، محمد زكي، أن "القوات المسلحة المصرية ستظل حارسا أمينا لهذا الوطن".
وتابع مشددا أن "القضية الفلسطينية تواجه منحنى شديد الخطورة، وتصعيدا عسكريا غير مسبوق، هدفه تصفية القضية الفلسطينية".
ويتم تنظيم المعرض في مصر، خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، تحت رعاية الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، حسبما جاء في بيان القوات المسلحة المصرية، على منصة "إكس"، يوم السبت الماضي.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية
في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.