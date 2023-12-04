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https://sputnikarabic.ae/20231204/بدء-اختبار-نظير-لـيوتيوب-في-روسيا-1083744737.html
بدء اختبار نظير لـ"يوتيوب" في روسيا
بدء اختبار نظير لـ"يوتيوب" في روسيا
أفادت شركة "إم تي إس" الروسية للاتصالات في بيان، اليوم الاثنين، بإطلاق اختبار تجريبي لمنصة مستخدم محتوى الفيديو "نيوم" نظيرة يوتيوب، مع إطلاق كامل مقرر في عام... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T14:56+0000
2023-12-04T14:56+0000
روسيا
تكنولوجيا
تكنولوجيا رقمية
يوتيوب
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وأوضحت شركة "إم تي إس" في بيانها: "وفق النظام البيئي الرقمي، عن إطلاق اختبار تجريبي مفتوح لمنصة فيديو مستخدم "نيوم" الجديدة. يمكنك المشاركة في الاختبار على العنوان أو في التطبيقات المقابلة على دائرة الرقابة الداخلية والروبوت، تم التخطيط للإطلاق الكامل للمنتج في عام 2024".ويستطيع المستخدمين، وفقا للنظام الأساسي الجديد، نشر مقاطع الفيديو وتحميلها ومشاهدتها بتنسيقات أفقية ورأسية، إذ أن التطبيق متاح في إصدار الويب، وكذلك في متجر التطبيقات ومتاجر غوغل بلاي التطبيقات.وقالت رئيسة مشروع "نيوم" ناتاليا براتشيكوفا: "وفقا لبحثنا، يتزايد سوق محتوى المستخدم بنسبة 50-70% كل عام ، وبالنظر إلى القيود ونقص تحقيق الدخل على المنصات الأجنبية، نرى آفاقا في هذا الاتجاه، وتتمثل مهمتنا الرئيسية في جعل النظام الأساسي سهل الاستخدام، وفي عام 2024، سنقدم نموذجا إعلانيا ومخططا لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، لكننا فتحنا الآن إمكانية الدعم المالي للمؤلفين من خلال التبرعات".
https://sputnikarabic.ae/20231204/أسطول-كاسحات-الجليد-النووية-الروسي-1083741226.html
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روسيا, تكنولوجيا, تكنولوجيا رقمية, يوتيوب
روسيا, تكنولوجيا, تكنولوجيا رقمية, يوتيوب

بدء اختبار نظير لـ"يوتيوب" في روسيا

14:56 GMT 04.12.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECKموقع "يوتيوب" للفيديوهات
موقع يوتيوب للفيديوهات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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أفادت شركة "إم تي إس" الروسية للاتصالات في بيان، اليوم الاثنين، بإطلاق اختبار تجريبي لمنصة مستخدم محتوى الفيديو "نيوم" نظيرة يوتيوب، مع إطلاق كامل مقرر في عام 2024.
وأوضحت شركة "إم تي إس" في بيانها: "وفق النظام البيئي الرقمي، عن إطلاق اختبار تجريبي مفتوح لمنصة فيديو مستخدم "نيوم" الجديدة. يمكنك المشاركة في الاختبار على العنوان أو في التطبيقات المقابلة على دائرة الرقابة الداخلية والروبوت، تم التخطيط للإطلاق الكامل للمنتج في عام 2024".
ويستطيع المستخدمين، وفقا للنظام الأساسي الجديد، نشر مقاطع الفيديو وتحميلها ومشاهدتها بتنسيقات أفقية ورأسية، إذ أن التطبيق متاح في إصدار الويب، وكذلك في متجر التطبيقات ومتاجر غوغل بلاي التطبيقات.
الغرض من الاختبار التجريبي هو تحسين الوظائف الرئيسية مع المستخدمين، كل 2-3 أسابيع سيتم تحديث المنتج بناء على تعليقات المستخدمين.
أسطول كاسحات الجليد النووية الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
وسائط متعددة
أسطول كاسحات الجليد النووية الروسي
14:13 GMT

يمتلك التطبيق الآن محتوى من المدونين مثل أندريه سميليانسكي (تاكسي$)، ماريا مينوغاروفا، يوليا كوفال، ألكسندر بارادييف (باراديفيتش)، إلدوس ألمازوف، نيكولاي دروزدوف وغيرهم الكثير.

وقالت رئيسة مشروع "نيوم" ناتاليا براتشيكوفا: "وفقا لبحثنا، يتزايد سوق محتوى المستخدم بنسبة 50-70% كل عام ، وبالنظر إلى القيود ونقص تحقيق الدخل على المنصات الأجنبية، نرى آفاقا في هذا الاتجاه، وتتمثل مهمتنا الرئيسية في جعل النظام الأساسي سهل الاستخدام، وفي عام 2024، سنقدم نموذجا إعلانيا ومخططا لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، لكننا فتحنا الآن إمكانية الدعم المالي للمؤلفين من خلال التبرعات".
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