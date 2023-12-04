https://sputnikarabic.ae/20231204/بوتين-انسحاب-روسيا-من-بعض-المنظمات-الدولية-لا-يعني-تجاهلنا-لحقوق-الإنسان-1083750292.html
بوتين: انسحاب روسيا من بعض المنظمات الدولية لا يعني تجاهلنا لحقوق الإنسان
بوتين: انسحاب روسيا من بعض المنظمات الدولية لا يعني تجاهلنا لحقوق الإنسان
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن انسحاب روسيا من بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لا يعني تجاهلها لهذه القضية، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T19:05+0000
2023-12-04T19:05+0000
2023-12-04T19:05+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
حقوق الإنسان
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وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان الرئاسي الروسي: "كما تعلمون، خرجت روسيا من بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية، بيد أن هذا لا يعني أن نتخلى عن مبادئ الإعلان (العالمي لحقوق الإنسان)، بل على العكس من ذلك، نحن مستعدون للتعاون مع جميع البلدان والشركاء المهتمين، لإيجاد حلول لإنشاء نظام فعال وعادل ومتساو لحقوق الإنسان".وأضاف: "اتخذ المجلس خطوات معينة هنا، وعلى وجه الخصوص، عقد مؤتمر دولي بشأن هذا الموضوع على منصة المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومن الضروري بالتأكيد مواصلة المثابرة في هذا الاتجاه".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في مقابلة مع "مؤسسة الإعلام المركزية الصينية" في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن "روسيا تنظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن الولايات المتحدة، وتستند إلى مبدأ المساواة بين الدول"، في حين أن النخبة السياسية في واشنطن "تتحدث عن تفردها واستثنائيتها امتدادا للفكر الاستعماري، وهذا يعني أن الآخرين من الدرجة الثانية".ولفت الرئيس الروسي إلى أن نهج موسكو "مختلف تماما"، وينطلق من "حقيقة أن الجميع سواسية"، وأن كل الدول وشعوبها تتمتع بنفس الحقوق، مشددا على أن "هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه".
https://sputnikarabic.ae/20231204/بوتين-روسيا-تعتزم-المساهمة-في-تعزيز-دور-بريكس-1083746829.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, حقوق الإنسان
روسيا, فلاديمير بوتين, حقوق الإنسان
بوتين: انسحاب روسيا من بعض المنظمات الدولية لا يعني تجاهلنا لحقوق الإنسان
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن انسحاب روسيا من بعض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لا يعني تجاهلها لهذه القضية، مشيراً إلى أن روسيا مستعدة للتعاون من أجل بناء نظام عادل لضمان حقوق الإنسان.
وقال بوتين في اجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان الرئاسي الروسي: "كما تعلمون، خرجت روسيا من بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية، بيد أن هذا لا يعني أن نتخلى عن مبادئ الإعلان (العالمي لحقوق الإنسان)، بل على العكس من ذلك، نحن مستعدون للتعاون مع جميع البلدان والشركاء المهتمين، لإيجاد حلول لإنشاء نظام فعال وعادل ومتساو لحقوق الإنسان".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن "المؤسسات المدنية أكثر ملاءمة للبحث السريع عن حلول ممكنة في هذا المجال بسبب مرونتها".
وأضاف: "اتخذ المجلس خطوات معينة هنا، وعلى وجه الخصوص، عقد مؤتمر دولي بشأن هذا الموضوع على منصة المجلس في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ومن الضروري بالتأكيد مواصلة المثابرة في هذا الاتجاه".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد في مقابلة مع "مؤسسة الإعلام المركزية الصينية" في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أن "روسيا تنظر إلى النظام العالمي بشكل مختلف عن الولايات المتحدة، وتستند إلى مبدأ المساواة بين الدول"، في حين أن النخبة السياسية في واشنطن "تتحدث عن تفردها واستثنائيتها امتدادا للفكر الاستعماري، وهذا يعني أن الآخرين من الدرجة الثانية".
ولفت الرئيس الروسي إلى أن نهج موسكو "مختلف تماما"،
وينطلق من "حقيقة أن الجميع سواسية"، وأن كل الدول وشعوبها تتمتع بنفس الحقوق، مشددا على أن "هذا هو حال العالم متعدد الأقطاب، وأن هذا ما تسعى روسيا إلى تحقيقه".