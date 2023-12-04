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https://sputnikarabic.ae/20231204/جنود-إسرائيليون-يمرحون-بالدراجات-على-أنقاض-الموت-فيديو--1083736135.html
جنود إسرائيليون يمرحون بالدراجات على "أنقاض الموت"... فيديو
جنود إسرائيليون يمرحون بالدراجات على "أنقاض الموت"... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا لجنود إسرائيليين يمرحون بركوب الدراجات الهوائية على أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة. 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T11:26+0000
2023-12-04T11:44+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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ويبين الفيديو مجموعة جنود إسرائيليين يقودون دراجات هوائية ويمرحون على أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
نادي الفيديو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي

جنود إسرائيليون يمرحون بالدراجات على "أنقاض الموت"... فيديو

11:26 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 11:44 GMT 04.12.2023)
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، تسجيلا مصورا لجنود إسرائيليين يمرحون بركوب الدراجات الهوائية على أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.
ويبين الفيديو مجموعة جنود إسرائيليين يقودون دراجات هوائية ويمرحون على أنقاض المنازل المدمرة في قطاع غزة.
وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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