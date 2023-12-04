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https://sputnikarabic.ae/20231204/ما-هي-كمية-القمح-التي-سترسلها-روسيا-إلى-أفريقيا-بنهاية-2023-1083733781.html
ما هي كمية القمح التي ترسلها روسيا إلى أفريقيا بنهاية 2023؟
ما هي كمية القمح التي ترسلها روسيا إلى أفريقيا بنهاية 2023؟
في المجمل، بحلول نهاية عام 2023، سترسل روسيا ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح إلى أفريقيا مجانًا
2023-12-04T09:55+0000
2023-12-04T10:11+0000
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والشحنة المجانية الروسية، التي وصلت البلاد الأسبوع الماضي، تساهم في سد احتياجاتها الملحة من الحبوب.وتمثل تلك المساعدات، التي حصلت عليها مقديشو، جزءا من التعهدات التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية، التي عقدت في يوليو/ تموز الماضي، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، حول هذه الأمر.تعرف على كمية القمح التي ترسلها روسيا إلى أفريقيا بنهاية 2023 من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
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كمية القمح التي سرتسلها روسيا إلى أفريقيا بنهاية 2023
كمية القمح التي سرتسلها روسيا إلى أفريقيا بنهاية 2023

ما هي كمية القمح التي ترسلها روسيا إلى أفريقيا بنهاية 2023؟

09:55 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 10:11 GMT 04.12.2023)
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وصلت إلى الصومال سفينة مساعدات روسية تحمل 25 ألف طن من الحبوب لمساعدة البلاد في مواجهة آثار الفيضانات التي ضربتها.
والشحنة المجانية الروسية، التي وصلت البلاد الأسبوع الماضي، تساهم في سد احتياجاتها الملحة من الحبوب.
وتمثل تلك المساعدات، التي حصلت عليها مقديشو، جزءا من التعهدات التي تحدث عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية، التي عقدت في يوليو/ تموز الماضي، حسبما ذكر تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، حول هذه الأمر.
تعرف على كمية القمح التي ترسلها روسيا إلى أفريقيا بنهاية 2023 من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".
في المجمل، بحلول نهاية عام 2023، سترسل روسيا ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح إلى أفريقيا مجانًا - سبوتنيك عربي
في المجمل، بحلول نهاية عام 2023، سترسل روسيا ما يصل إلى 200 ألف طن من القمح إلى أفريقيا مجانًا - سبوتنيك عربي
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