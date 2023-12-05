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https://sputnikarabic.ae/20231205/أدخنة-بركان-ميرابي-تصل-إلى-ارتفاع-مخيف-فيديو--1083772489.html
أدخنة بركان "ميرابي" تصل إلى ارتفاع مخيف... فيديو
أدخنة بركان "ميرابي" تصل إلى ارتفاع مخيف... فيديو
ارتفع عدد ضحايا ثوران بركان جبل "ميرابي" في إندونيسيا إلى 13 شخصا، فيما بلغ عدد المفقودين 10 أشخاص، مع استمرار السلطات في عمليات إجلاء سكان المنطقة. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T12:23+0000
2023-12-05T12:23+0000
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وهبت سحب الرماد الساخن على بعد عدة أميال إلى الشمال، بحسب مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا.أفاد مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا، الذي خلّف عشرات المفقودين وأعمدة من الرماد لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء.وأوضح المركز أن سحبا من الرماد الساخن عامت في الجو على مسافات بعيدة شمالا تجاوزت عدة أميال.وأعلنت السلطات فرض منطقة محظورة حول منطقة بركان ميرابي في جزيرة سومطرة على ارتفاع 2891 مترا، بعد تصنيفه كثالث أعلى مستوى تأهب.
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كوارث طبيعية, نادي الفيديو, العالم, أخبار إندونيسيا
كوارث طبيعية, نادي الفيديو, العالم, أخبار إندونيسيا

أدخنة بركان "ميرابي" تصل إلى ارتفاع مخيف... فيديو

12:23 GMT 05.12.2023
© AFP 2023 / Devi Rahman ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023.
 ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / Devi Rahman
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ارتفع عدد ضحايا ثوران بركان جبل "ميرابي" في إندونيسيا إلى 13 شخصا، فيما بلغ عدد المفقودين 10 أشخاص، مع استمرار السلطات في عمليات إجلاء سكان المنطقة.
وهبت سحب الرماد الساخن على بعد عدة أميال إلى الشمال، بحسب مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا.
أفاد مركز علوم البراكين وتخفيف المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، يوم 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بثوران بركان جبل ميرابي في مقاطعة سومطرة الغربية في إندونيسيا، الذي خلّف عشرات المفقودين وأعمدة من الرماد لأكثر من 3 آلاف متر في الهواء.
وأوضح المركز أن سحبا من الرماد الساخن عامت في الجو على مسافات بعيدة شمالا تجاوزت عدة أميال.
وأعلنت السلطات فرض منطقة محظورة حول منطقة بركان ميرابي في جزيرة سومطرة على ارتفاع 2891 مترا، بعد تصنيفه كثالث أعلى مستوى تأهب.
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