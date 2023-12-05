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الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم ضابط في المعارك الدائرة بقطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20231205/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-وإصابة-7-عسكريين-بينهم-ضابط-في-المعارك-الدائرة-بقطاع-غزة-1083757371.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم ضابط في المعارك الدائرة بقطاع غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم ضابط في المعارك الدائرة بقطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط وإصابة 4 آخرين في المعارك الدائرة بقطاع غزة، مما يرفع حصيلة القتلى منذ بداية الحرب مع... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T04:22+0000
2023-12-05T04:37+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
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ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء ثلاثة قتلى، ضابط وجنديين، من اللواء 53 في وحدة "براق" لقوات الاحتياط العسكري.كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء المعارك في شمال قطاع غزة، حيث أصيب جندي من وحدة "براق" بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة جندي في وحدة الاستطلاع النخبة وضابط وجندي في لواء المظليين بجروح خطيرة في معارك مختلفة في شمال قطاع غزة.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

الجيش الإسرائيلي: مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم ضابط في المعارك الدائرة بقطاع غزة

04:22 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 04:37 GMT 05.12.2023)
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة عسكريين بينهم ضابط وإصابة 4 آخرين في المعارك الدائرة بقطاع غزة، مما يرفع حصيلة القتلى منذ بداية الحرب مع غزة إلى 404 عسكريا.
ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء ثلاثة قتلى، ضابط وجنديين، من اللواء 53 في وحدة "براق" لقوات الاحتياط العسكري.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن أربعة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء المعارك في شمال قطاع غزة، حيث أصيب جندي من وحدة "براق" بجروح خطيرة في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة جندي في وحدة الاستطلاع النخبة وضابط وجندي في لواء المظليين بجروح خطيرة في معارك مختلفة في شمال قطاع غزة.
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