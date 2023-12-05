https://sputnikarabic.ae/20231205/الخارجية-الأمريكية-قدراتنا-على-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-بلغت-القاع-1083786587.html

الخارجية الأمريكية: قدراتنا على تقديم الدعم لأوكرانيا بلغت "القاع"

الخارجية الأمريكية: قدراتنا على تقديم الدعم لأوكرانيا بلغت "القاع"

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة وصلت إلى "القاع" في القدرة على تقديم الدعم العسكري لكييف. 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T20:31+0000

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وأوضح ميلر: "إننا الآن في القاع من حيث قدرتنا على تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".وأضاف ميلر أنه "وفقا لتقديرات الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا تواجه شتاء صعبا للغاية"، وتأمل الإدارة الأمريكية أن يدعم أعضاء الكونغرس البيت الأبيض في محاولة لمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة لكييف.وصرح بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون بشأن تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة، ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على مناقشة منفصلة لدعم كييف.أدى عدم رغبة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، إلى الاتفاق على الاعتمادات مرتين في الأشهر الأخيرة وتقريب الحكومة من تعليق العمل بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة. في الوقت نفسه، وافق المشرّعون في المرتين على واحدة مؤقتة.وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، حاول ممثلو كلا الطرفين في وقت سابق اليوم، الاتفاق على طلب الرئيس للحصول على دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل، ولكن هذه المفاوضات فشلت بسبب خلاف الديمقراطيين مع مطالب الجمهوريين بتشريعات الهجرة الأكثر صرامة.

https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ترامب-قد-يلغي-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-في-اليوم-الأول-من-فترة-الرئاسة-الجديدة--1083780925.html

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