https://sputnikarabic.ae/20231205/الخارجية-الأمريكية-قدراتنا-على-تقديم-الدعم-لأوكرانيا-بلغت-القاع-1083786587.html
الخارجية الأمريكية: قدراتنا على تقديم الدعم لأوكرانيا بلغت "القاع"
الخارجية الأمريكية: قدراتنا على تقديم الدعم لأوكرانيا بلغت "القاع"
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة وصلت إلى "القاع" في القدرة على تقديم الدعم العسكري لكييف. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T20:31+0000
2023-12-05T20:31+0000
2023-12-05T20:31+0000
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أخبار أوكرانيا
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وأوضح ميلر: "إننا الآن في القاع من حيث قدرتنا على تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".وأضاف ميلر أنه "وفقا لتقديرات الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا تواجه شتاء صعبا للغاية"، وتأمل الإدارة الأمريكية أن يدعم أعضاء الكونغرس البيت الأبيض في محاولة لمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة لكييف.وصرح بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون بشأن تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة، ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على مناقشة منفصلة لدعم كييف.أدى عدم رغبة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، إلى الاتفاق على الاعتمادات مرتين في الأشهر الأخيرة وتقريب الحكومة من تعليق العمل بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة. في الوقت نفسه، وافق المشرّعون في المرتين على واحدة مؤقتة.وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، حاول ممثلو كلا الطرفين في وقت سابق اليوم، الاتفاق على طلب الرئيس للحصول على دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل، ولكن هذه المفاوضات فشلت بسبب خلاف الديمقراطيين مع مطالب الجمهوريين بتشريعات الهجرة الأكثر صرامة.
https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ترامب-قد-يلغي-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-في-اليوم-الأول-من-فترة-الرئاسة-الجديدة--1083780925.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: قدراتنا على تقديم الدعم لأوكرانيا بلغت "القاع"
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة وصلت إلى "القاع" في القدرة على تقديم الدعم العسكري لكييف.
وأوضح ميلر: "إننا الآن في القاع من حيث قدرتنا على تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا".
وأضاف ميلر أنه "وفقا لتقديرات الولايات المتحدة، فإن أوكرانيا تواجه شتاء صعبا للغاية"، وتأمل الإدارة الأمريكية أن يدعم أعضاء الكونغرس البيت الأبيض في محاولة لمواصلة تقديم المساعدة الحاسمة لكييف.
وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، 106 مليارات دولار من الكونغرس لتقديم المساعدة لإسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما مطلقا، حيث صوّت مجلس النواب، الذي تنتمي الأغلبية فيه للجمهوريين، لدعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة.
وصرح بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون بشأن تخصيص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا
إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة، ويصر الجمهوريون في مجلس النواب على مناقشة منفصلة لدعم كييف.
أدى عدم رغبة الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، إلى الاتفاق على الاعتمادات مرتين في الأشهر الأخيرة وتقريب الحكومة من تعليق العمل بسبب عدم وجود ميزانية معتمدة. في الوقت نفسه، وافق المشرّعون في المرتين على واحدة مؤقتة.
وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز"، حاول ممثلو كلا الطرفين في وقت سابق اليوم، الاتفاق على طلب الرئيس للحصول على دعم إضافي لأوكرانيا وإسرائيل، ولكن هذه المفاوضات فشلت بسبب خلاف الديمقراطيين مع مطالب الجمهوريين بتشريعات الهجرة الأكثر صرامة.