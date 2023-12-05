https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ترامب-قد-يلغي-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-في-اليوم-الأول-من-فترة-الرئاسة-الجديدة--1083780925.html
إعلام: ترامب قد يلغي إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من فترة الرئاسة الجديدة
إعلام: ترامب قد يلغي إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من فترة الرئاسة الجديدة
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، قد يلغي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الجديدة في حال فاز... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T15:50+0000
2023-12-05T15:50+0000
2023-12-05T15:50+0000
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ونشرت الصحيفة مقالا حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، وجاء فيه: " قد يلغي ترامب جميع شحنات الأسلحة المخطط لها إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الثانية، لكن سيكون من الأصعب إجبار أوكرانيا أو حلفاء الناتو على إعادة الأسلحة".وبحسب الصحيفة، "إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فسيصبح من الصعب على الدول الغربية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو".ويعتزم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تقديم إفادة عبر الفيديو لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الوضع في أوكرانيا، خلال جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، بناء على دعوة تلقاها من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.وأضاف شومر أنه قدم طلبًا للمضي في إجراء تصويت غدًا الأربعاء على حزمة تمويل تكميلية طارئة طلبتها إدارة بايدن، بقيمة 106 مليارات دولار، تشمل مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل، ومخصصات لأمن الحدود ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-استعدادات-بريطانية-للضغط-على-زيلينسكي-لإجباره-على-التفاوض-1083759615.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
إعلام: ترامب قد يلغي إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من فترة الرئاسة الجديدة
كتبت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، قد يلغي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الجديدة في حال فاز بالانتخابات.
ونشرت الصحيفة مقالا حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، وجاء فيه: " قد يلغي ترامب جميع شحنات الأسلحة المخطط لها إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الثانية، لكن سيكون من الأصعب إجبار أوكرانيا أو حلفاء الناتو على إعادة الأسلحة".
وبحسب الصحيفة، "إذا عاد ترامب إلى البيت الأبيض، فسيصبح من الصعب على الدول الغربية التوصل إلى توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الناتو".
وأشارت الصحيفة: "إذا عاد ترامب، فإن إجماع الناتو على المضي قدمًا في عرض كييف سيكون غير مرجح".
ويعتزم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، تقديم إفادة عبر الفيديو لمجلس الشيوخ الأمريكي حول الوضع في أوكرانيا، خلال جلسة مغلقة، اليوم الثلاثاء، بناء على دعوة تلقاها من إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حسبما أعلن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر.
قال شومر، يوم أمس الاثنين: "أود أن أعلن أن الإدارة دعت الرئيس زيلينسكي، لمخاطبة أعضاء مجلس الشيوخ عبر اتصال مؤمّن بالفيديو، كجزء من إفادتنا السرية غدًا [الثلاثاء]".
وأضاف شومر أنه قدم طلبًا للمضي في إجراء تصويت غدًا الأربعاء على حزمة تمويل تكميلية طارئة طلبتها إدارة بايدن، بقيمة 106 مليارات دولار، تشمل مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل، ومخصصات لأمن الحدود ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة
من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول حلف "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.