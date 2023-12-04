https://sputnikarabic.ae/20231204/الخارجية-الأمريكية-الوضع-في-أوكرانيا-صعب-والمال-المخصص-للدعم-ينفد-قريبا-جدا-1083750799.html
الخارجية الأمريكية: الوضع في أوكرانيا صعب والمال المخصص للدعم ينفد قريبا جدا
الخارجية الأمريكية: الوضع في أوكرانيا صعب والمال المخصص للدعم ينفد قريبا جدا
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر الوضع في أوكرانيا صعبا، وأن الأموال المخصصة في الإدارة الأمريكية... 04.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-04T19:37+0000
2023-12-04T19:37+0000
2023-12-04T19:44+0000
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وقال ميلر للصحفيين في مؤتمر صحفي: "الوضع في ساحة المعركة صعب بالتأكيد، أما بالنسبة لطلب التمويل الإضافي، فنحن قلقون تماما من نفاد مخزون الأموال".وأكد ميلر أنه بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، استخدم البنتاغون 97% من المخصصات المتفق عليها سابقا لأوكرانيا، وكانت وزارة الخارجية قد أنفقت الأموال بالكامل.تكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.وكان أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حاجة ماسة للمال لتمويل مساعدات أوكرانيا.وأوضح كيربي في مقابلة تلفزيونية: "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا، وهناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".
https://sputnikarabic.ae/20231204/موسكو-تؤكد-تسجيل-أكثر-من-8-آلاف-جريمة-لنظام-كييف-ضد-المدنيين-1083749890.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, العالم
الخارجية الأمريكية: الوضع في أوكرانيا صعب والمال المخصص للدعم ينفد قريبا جدا
19:37 GMT 04.12.2023 (تم التحديث: 19:44 GMT 04.12.2023)
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تعتبر الوضع في أوكرانيا صعبا، وأن الأموال المخصصة في الإدارة الأمريكية لدعم كييف ستنتهي "قريبا جدا".
وقال ميلر للصحفيين في مؤتمر صحفي: "الوضع في ساحة المعركة صعب بالتأكيد، أما بالنسبة لطلب التمويل الإضافي، فنحن قلقون تماما من نفاد مخزون الأموال".
وأشار ميلر إلى أن أكثر من 97% من المبلغ الإجمالي قد تم إنفاقه بالفعل من الأموال التي خصصها الكونغرس الأمريكي في الأصل للرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأكد ميلر أنه بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، استخدم البنتاغون 97% من المخصصات المتفق عليها سابقا لأوكرانيا، وكانت وزارة الخارجية قد أنفقت الأموال بالكامل.
تكتب وسائل الإعلام الغربية
بشكل متزايد في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف. وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
وكان أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في حاجة ماسة للمال
لتمويل مساعدات أوكرانيا.
وأوضح كيربي في مقابلة تلفزيونية: "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا، وهناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".