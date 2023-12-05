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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231205/القوات-الروسية-تؤمن-التناوب-لبعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-محطة-زابوروجيه-1083785052.html
القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن العسكريين الروس بالتعاون مع وحدات من الحرس الوطني الروسي، قاموا بضمان تناوب آمن لبعثة الوكالة الدولية للطاقة... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T19:35+0000
2023-12-05T19:35+0000
روسيا
العالم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأوضحت الوزارة، في بيان: "في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، ضمنت القوات المسلحة الروسية برفقة وحدات الحرس الوطني الروسي، إجراء عملية التناوب بشكل آمن، للمراقبين التابعين لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضات الوزارة: "حرصا على سلامة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم إعلان نظام وقف إطلاق النار على طول الطريق بأكمله من نقطة العبور المحددة للمراقبين - الجسر بالقرب من قرية كامينسكويه في مقاطعة زابوروجيه - من الساعة 6:00 إلى الساعة 18:00، والذي تم الالتزام به بدقة من قبل جميع العسكريين الروس".وأكد البيان أنه "قبل الانتقال إلى نقطة عبور المراقبين الدوليين الذين وصلوا للتناوب، فحص خبراء المتفجرات الروس هذا المكان للتحقق من خلوه من أي ذخيرة من التي خلفها القصف الأوكراني، دون أن تنفجر، وبعد الانتهاء من الاستطلاع الهندسي، قام العسكريون الروس بتأمين المرور الآمن لمراقبي البعثة وإيصالهم إلى المحطة".ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.وعقد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، في سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وناقشا خلاله سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.وأكد ليخاتشوف أن الأعمال المتهورة للجيش الأوكراني هي المصدر الوحيد للتهديدات التي تتعرض لها محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وكان غروسي قد طرح في أيار/ مايو الماضي، خمسة مبادئ أساسية تهدف لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ أهمها عدم استخدام المحطة كقاعدة للأسلحة الثقيلة، وعدم شن هجوم من أي نوع على المحطة، أو انطلاق أي هجمات منها.
https://sputnikarabic.ae/20231202/روسيا-تتفق-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-على-إجراء-مشاورات-بشأن-أمن-محطة-زابوروجيه-النووية-1083680351.html
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روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية
روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية

القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه

19:35 GMT 05.12.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© Sputnik . РИА Новости
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن العسكريين الروس بالتعاون مع وحدات من الحرس الوطني الروسي، قاموا بضمان تناوب آمن لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأوضحت الوزارة، في بيان: "في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، ضمنت القوات المسلحة الروسية برفقة وحدات الحرس الوطني الروسي، إجراء عملية التناوب بشكل آمن، للمراقبين التابعين لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأضات الوزارة: "حرصا على سلامة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم إعلان نظام وقف إطلاق النار على طول الطريق بأكمله من نقطة العبور المحددة للمراقبين - الجسر بالقرب من قرية كامينسكويه في مقاطعة زابوروجيه - من الساعة 6:00 إلى الساعة 18:00، والذي تم الالتزام به بدقة من قبل جميع العسكريين الروس".
وأكد البيان أنه "قبل الانتقال إلى نقطة عبور المراقبين الدوليين الذين وصلوا للتناوب، فحص خبراء المتفجرات الروس هذا المكان للتحقق من خلوه من أي ذخيرة من التي خلفها القصف الأوكراني، دون أن تنفجر، وبعد الانتهاء من الاستطلاع الهندسي، قام العسكريون الروس بتأمين المرور الآمن لمراقبي البعثة وإيصالهم إلى المحطة".
وأوضح أن البعثة "تتكون من أربعة مفتشين، تتمثل مهمتهم برصد وتقييم سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2023
روسيا تتفق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التشاور بشأن أمن محطة زابوروجيه النووية
2 ديسمبر, 10:01 GMT
وأشار إلى أنه "بعد تسليم المهام للمراقبين القادمين إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، تم نقل ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين كانوا في المحطة خلال الشهر الماضي بأمان بواسطة عسكريي وزارة الدفاع الروسية والحرس الوطني الروسي إلى نقطة العبور حيث غادروا إلى أراضي أوكرانيا".
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.
وعقد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، في سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وناقشا خلاله سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.
وأكد ليخاتشوف أن الأعمال المتهورة للجيش الأوكراني هي المصدر الوحيد للتهديدات التي تتعرض لها محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وكان غروسي قد طرح في أيار/ مايو الماضي، خمسة مبادئ أساسية تهدف لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ أهمها عدم استخدام المحطة كقاعدة للأسلحة الثقيلة، وعدم شن هجوم من أي نوع على المحطة، أو انطلاق أي هجمات منها.
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Военнослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:41 GMT
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