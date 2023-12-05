https://sputnikarabic.ae/20231205/القوات-الروسية-تؤمن-التناوب-لبعثة-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-في-محطة-زابوروجيه-1083785052.html

القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه

القوات الروسية تؤمن التناوب لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن العسكريين الروس بالتعاون مع وحدات من الحرس الوطني الروسي، قاموا بضمان تناوب آمن لبعثة الوكالة الدولية للطاقة... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T19:35+0000

2023-12-05T19:35+0000

2023-12-05T19:35+0000

روسيا

العالم

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

العملية العسكرية الروسية الخاصة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078366729_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1502333977972f4b0f9ca9b16943dbf4.jpg

وأوضحت الوزارة، في بيان: "في الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، ضمنت القوات المسلحة الروسية برفقة وحدات الحرس الوطني الروسي، إجراء عملية التناوب بشكل آمن، للمراقبين التابعين لبعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأضات الوزارة: "حرصا على سلامة مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تم إعلان نظام وقف إطلاق النار على طول الطريق بأكمله من نقطة العبور المحددة للمراقبين - الجسر بالقرب من قرية كامينسكويه في مقاطعة زابوروجيه - من الساعة 6:00 إلى الساعة 18:00، والذي تم الالتزام به بدقة من قبل جميع العسكريين الروس".وأكد البيان أنه "قبل الانتقال إلى نقطة عبور المراقبين الدوليين الذين وصلوا للتناوب، فحص خبراء المتفجرات الروس هذا المكان للتحقق من خلوه من أي ذخيرة من التي خلفها القصف الأوكراني، دون أن تنفجر، وبعد الانتهاء من الاستطلاع الهندسي، قام العسكريون الروس بتأمين المرور الآمن لمراقبي البعثة وإيصالهم إلى المحطة".ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية منذ الأول من أيلول/ سبتمبر 2022، وذلك بعد الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، إلى المحطة.وعقد المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية أليكسي ليخاتشوف، في سبتمبر الماضي، اجتماعاً مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي وناقشا خلاله سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية، على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.وأكد ليخاتشوف أن الأعمال المتهورة للجيش الأوكراني هي المصدر الوحيد للتهديدات التي تتعرض لها محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وكان غروسي قد طرح في أيار/ مايو الماضي، خمسة مبادئ أساسية تهدف لحماية محطة زابوروجيه للطاقة النووية؛ أهمها عدم استخدام المحطة كقاعدة للأسلحة الثقيلة، وعدم شن هجوم من أي نوع على المحطة، أو انطلاق أي هجمات منها.

https://sputnikarabic.ae/20231202/روسيا-تتفق-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-على-إجراء-مشاورات-بشأن-أمن-محطة-زابوروجيه-النووية-1083680351.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, الوكالة الدولية للطاقة الذرية