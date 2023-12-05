https://sputnikarabic.ae/20231205/دراسة-اكتشاف-ممر-مائي-هائل-في-مصر-يشاهد-من-الفضاء-هو-سر-بناء-الأهرامات-1083764924.html

دراسة: اكتشاف ممر مائي هائل في مصر يشاهد من الفضاء هو سر بناء الأهرامات

دراسة: اكتشاف ممر مائي هائل في مصر يشاهد من الفضاء هو سر بناء الأهرامات

لغز بناء الأهرامات، مستمر منذ قرون وكان السبب في بحث العديد من الخبراء والباحثين لمعرفة طريقة بناء الأهرامات العملاقة في مصر القديمة، تارة يرجع تفسير بنائها... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T10:12+0000

2023-12-05T10:12+0000

2023-12-05T10:12+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/05/1083764518_0:0:810:455_1920x0_80_0_0_f42fbf274794c87125cca112cce048f5.jpg

ووفقا لمجلة "آي إف إل ساينس"، ربما يكون اكتشاف تاريخي على فرع قديم من نهر النيل قد حل لغز كيفية بناء الأهرامات في مصر منذ قرون.وأرجع الخبراء السبب إلى أنه ربما كان الممر المائي الجاف، والذي كان يمر عبر الجيزة، يستخدم لنقل المواد التي استخدمت في بناء الأهرامات.قد يشير القرب من الممر المائي أيضًا إلى سبب وجود مثل هذه المجموعة من الأهرامات في تلك المنطقة من القاهرة، لأن الكمية الكبيرة من المياه كانت قادرة على دعم وتحريك وحدات البناء اللازمة للهياكل الضخمة.وقالت غنيم: "لم يكن طول القنوات كبيرا فحسب، بل وكان عرضها كبيرا أيضا. ويدور الحديث عن نصف كيلومتر أو أكثر، وهو ما يعادل عرض القناة الرئيسية لنهر النيل اليوم".وترى غنيم أنه كانت بالقرب من معظم الأهرامات موانئ في تلك العصور البعيدة. وامتدت مجاري النيل إلى معظم المعابد في الوادي.ومن المعروف أن موجات الرادار تخترق باطن الأرض وتساعد في إضاءة مجاري الأنهار الجافة التي تمتد عبر الصحراء والأراضي الزراعية. وكان الممر المائي غير الموجود يمر عبر عشرات الأهرامات بدءا من الفيوم وانتهاء بالجيزة. وسيقوم العلماء قريبا بتحليل عينات التربة من قاع النهر القديم.

https://sputnikarabic.ae/20231205/تحرر-أكبر-جبل-جليدي-في-العالم-بعد-40-عام-من-التصاقه-بقاع-المحيط-صور-وفيديو---1083761352.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم