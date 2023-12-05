https://sputnikarabic.ae/20231205/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الإنفاق-العسكري-في-أوكرانيا-بلغ-نحو-93-مليار-دولار-هذا-العام-1083784520.html

رئيس الوزراء الأوكراني: الإنفاق العسكري في أوكرانيا بلغ نحو 93 مليار دولار عام 2023

رئيس الوزراء الأوكراني: الإنفاق العسكري في أوكرانيا بلغ نحو 93 مليار دولار عام 2023

صرّح رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، اليوم الثلاثاء، في اجتماع للحكومة أن أوكرانيا أنفقت نحو 93 مليار دولار على الأمن والدفاع و"النفقات الحرجة" هذا... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T18:50+0000

2023-12-05T18:50+0000

2023-12-05T18:53+0000

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وأوضح شميغال في فيديو على "تلغرام": "هذا العام أنفقنا 3.4 تريليون هريفنيا (نحو 93 مليار دولار)، أولا للأمن والدفاع، وكذلك لبنود الميزانية الحرجة، إذ أننا نغطي عجز الميزانية بأكثر من 1 تريليون هريفنيا (27.3 مليار دولار) بدعم من شركائنا".وأضاف أن أوكرانيا تلقت في 11 شهرا من هذا العام، 37.4 مليار دولار من التمويل الخارجي، بما في ذلك 14 مليار دولار من خلال أموال البنك الدولي.وأشار رئيس الوزراء الأوكراني إلى أنه يتم توجيه كل هريفنيا إضافية من ميزانية البلاد في عام 2023 للدفاع. وقال شميغال، في وقت سابق، إن البلاد خصصت 100% من الضرائب المحصلة من المواطنين والشركات للاحتياجات العسكرية. بالإضافة إلى هذه النفقات، وفقا لرئيس الوزراء، هناك أيضا مساعدات عسكرية من الحلفاء وتبرعات من المانحين.وصرحت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني "رادا"، روكسولانا بيدلاس، بأن أوكرانيا زادت الإنفاق العسكري منذ بداية العام.وذكرت وزارة المالية الأوكرانية، في وقت سابق، أنه على مدى 9 أشهر الماضية، تجاوز الإنفاق العسكري 34 مليار دولار، وهو ما يمثل ما يقرب من 60% من جزء الإنفاق من ميزانية الدولة.

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