https://sputnikarabic.ae/20231205/مكتب-زيلينسكي-يحذر-من-خطر-الهزيمة-في-الصراع-مع-روسيا-1083784289.html

مكتب زيلينسكي يحذر من خطر الهزيمة في الصراع مع روسيا

مكتب زيلينسكي يحذر من خطر الهزيمة في الصراع مع روسيا

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه إرماك، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا مهددة بخطر هزيمة كبيرة في الصراع مع روسيا إذا تأخرت الولايات المتحدة في تقديم... 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T18:30+0000

2023-12-05T18:30+0000

2023-12-05T18:30+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأوضح إرماك: "إذا تأجلت المساعدات التي تتم مناقشتها في الكونغرس ببساطة، فسيكون هناك خطر كبير على قدرتنا إزاء الحفاظ على مواقعنا الحالية، وسيصبح من المستحيل التقدم، وسيكون هناك خطر كبير من خسارة هذه الحرب".وأكّد إرماك أن القوات المسلحة الأوكرانية تقوم بعمليات دفاعية حاليا، بسبب الوضع المتقدم للقوات الروسية على الجبهة.في وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن روسيا لا تزال مستعدة للمفاوضات مع أوكرانيا وترغب في تحقيق المطالب الروسية المشروعة من خلال الوسائل الدبلوماسية.وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إنه "يسمع أصواتا في الغرب لصالح المفاوضات مع روسيا"، ووفقا له، فإن البعض في الغرب يلمحون إلى التوجه نحو بدء المفاوضات مع روسيا.واعترف زيلينسكي أيضا بأن أوكرانيا تشعر بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يحولان انتباههما إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وقال إن ذلك أصبح واضحا بشكل كبير و"الشخص الأعمى فقط لا يعترف بذلك"، على حد قوله.

https://sputnikarabic.ae/20231205/إعلام-ترامب-قد-يلغي-إمدادات-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-في-اليوم-الأول-من-فترة-الرئاسة-الجديدة--1083780925.html

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