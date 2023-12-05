https://sputnikarabic.ae/20231205/روسيا-وإيران-تحملان-الدول-التي-فرضت-العقوبات-مسؤولية-الأضرار-الاقتصادية-الناجمة-1083783919.html

روسيا وإيران تحملان الدول التي فرضت العقوبات مسؤولية الأضرار الاقتصادية الناجمة

روسيا وإيران تحملان الدول التي فرضت العقوبات مسؤولية الأضرار الاقتصادية الناجمة

حمّلت روسيا وإيران، اليوم الثلاثاء، مسؤولية تعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن العقوبات للدول التي قامت بفرضها. 05.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-05T17:58+0000

2023-12-05T17:58+0000

2023-12-05T17:59+0000

روسيا

إيران

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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وجاء في بيان ثنائي نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية: "في حالة الضرر الاقتصادي أو المالي الناجم عن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد، فإن الدول التي تتسبب بأفعالها أو بتطبيقها لقوانينها الوطنية خارج حدودها في هذه الخسارة، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن التعويض للدولة والأشخاص والكيانات المتضررة".وتنص الوثيقة أيضا على أن الممتلكات والأصول العامة والخاصة، بما فيها الحسابات المصرفية والسندات والعقارات والمباني والمرافق القنصلية والدبلوماسية، تتمتع بالحصانة ولا تخضع للتجميد أو الحجز أو المصادرة أو أي شكل آخر من أشكال التقييد الناجم عن تنفيذ أي سلطة لتدابير قسرية من جانب واحد.وأفاد مراسل "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن وزيري خارجية روسيا وإيران، سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان، وقعا مذكرة لمواجهة العقوبات.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.ووفقا لمسؤولين غربيين، فإن آثار تلك العقوبات انعكست على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20231205/لافروف-وعبد-اللهيان-يبحثان-آفاق-استئناف-خطة-العمل-بشأن-البرنامج-النووي-1083780520.html

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روسيا, إيران, العقوبات الأمريكية ضد روسيا