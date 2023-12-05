https://sputnikarabic.ae/20231205/لافروف-وعبد-اللهيان-يبحثان-آفاق-استئناف-خطة-العمل-بشأن-البرنامج-النووي-1083780520.html
لافروف وعبد اللهيان يبحثان آفاق استئناف خطة العمل بشأن البرنامج النووي
لافروف وعبد اللهيان يبحثان آفاق استئناف خطة العمل بشأن البرنامج النووي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلال اجتماع في موسكو آفاق... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T15:17+0000
2023-12-05T15:17+0000
2023-12-05T15:17+0000
العالم
روسيا
الاتفاق النووي الإيراني
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وأوضحت الخارجية أن لافروف وعبد اللهيان بحثا أيضا عددا من القضايا ووقعا اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مهمة.وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزيري خارجية روسيا وإيران، سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان، وقعا مذكرة لمواجهة العقوبات.وأضاف المراسل، أن المذكرة حملت اسم "إعلان روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن سبل ووسائل مواجهة وتخفيف والتعويض عن العواقب السلبية للإجراءات القسرية الفردية".وتم توقيع الوثيقة في موسكو، التي وصل وزير الخارجية الإيراني إليها للمشاركة في اجتماع وزراء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين (روسيا، إيران، كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان)، فضلاً عن إجراء مباحثات ثنائية مع لافروف.وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يجري إعداد اتفاق بشأن شراكة شاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، ومن المقرر التوقيع على الوثيقة في قمة الاتحاد، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، في مدينة بطرسبورغ.وقال أوشاكوف للصحفيين: "يتم إعداد مثل هذه الوثيقة. ويمكنني أن أقول مقدمًا أنه سيتم التوقيع عليها، وهي ذات أهمية كبيرة جدًا في سياق تطوير المزيد من العلاقات الاقتصادية، وليس فقط الاقتصادية بين إيران ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".
https://sputnikarabic.ae/20231205/عبد-اللهيان-النظام-الصهيوني-يحتل-المرتبة-الأولى-لجرائم-الحرب-ضد-الأطفال-والمدنيين-1083772212.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, الاتفاق النووي الإيراني
العالم, روسيا, الاتفاق النووي الإيراني
لافروف وعبد اللهيان يبحثان آفاق استئناف خطة العمل بشأن البرنامج النووي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحثا خلال اجتماع في موسكو آفاق استئناف تنفيذ خطة العمل بشأن البرنامج النووي.
وأوضحت الخارجية أن لافروف وعبد اللهيان بحثا أيضا عددا من القضايا ووقعا اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مهمة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن وزيري خارجية روسيا وإيران، سيرغي لافروف وحسين أمير عبد اللهيان، وقعا مذكرة لمواجهة العقوبات.
وأضاف المراسل، أن المذكرة حملت اسم "إعلان روسيا الاتحادية والجمهورية الإسلامية الإيرانية
بشأن سبل ووسائل مواجهة وتخفيف والتعويض عن العواقب السلبية للإجراءات القسرية الفردية".
وتم توقيع الوثيقة في موسكو، التي وصل وزير الخارجية الإيراني إليها للمشاركة في اجتماع وزراء الدول الخمس المطلة على بحر قزوين (روسيا، إيران، كازاخستان، أذربيجان، تركمانستان)، فضلاً عن إجراء مباحثات ثنائية مع لافروف.
وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية
، يوري أوشاكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يجري إعداد اتفاق بشأن شراكة شاملة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وإيران، ومن المقرر التوقيع على الوثيقة في قمة الاتحاد، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، في مدينة بطرسبورغ.
وقال أوشاكوف للصحفيين: "يتم إعداد مثل هذه الوثيقة. ويمكنني أن أقول مقدمًا أنه سيتم التوقيع عليها، وهي ذات أهمية كبيرة جدًا في سياق تطوير المزيد من العلاقات الاقتصادية، وليس فقط الاقتصادية بين إيران ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".