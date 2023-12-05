https://sputnikarabic.ae/20231205/سبوتنيك-ترصد-قدرات-ناقلة-الجند-المصرية-سينا---200-صور-1083785618.html
"سبوتنيك" ترصد قدرات ناقلة الجند المصرية "سينا - 200"... صور
"سبوتنيك" ترصد قدرات ناقلة الجند المصرية "سينا - 200"... صور
تمثل ناقلة الجند المدرعة "سينا - 200" إحدى المركبات المدرعة المصرية، التي ظهرت خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "إيديكس - 2023"، الذي تستضيفه مصر. 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T19:44+0000
2023-12-05T19:44+0000
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وحسب مراسل "سبوتنيك"، تصنف "سينا - 200" ضمن ناقلات الجند المدرعة متعددة المهام، التي يصل وزنها إلى 14 طنا. يصل طول "سينا - 200" إلى 6.1 متر وعرضها 3 أمتار و4 سنتيمترات، ويصل ارتفاعها دون الأسلحة المرفقة إلى 1.88 متر.ويصل ارتفاع المدرعة "سينا - 200" عن سطح الأرض إلى 36 سنتيمترا، ويتكون طاقمها من السائق وقائد المركبة، إضافة إلى 6 جنود آخرين.وتعمل "سينا - 200" بمحرك ديزل رباعي ويصل مداها من دون التزود بالوقود إلى 600 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 45 كلم/ ساعة في الأراضي غير الممهدة، بينما تصل السرعة إلى 65 كلم/ ساعة في الطرق الممهدة. وتمتلك المركبة "سينا - 200" أنظمة خاصة بامتصاص الصدمات، إضافة إلى جنزير مُغطى بالكاوتشوك لتخفيف قوة الاصطدام بالعوائق الطبيعية.وتم تصميم "سينا - 200" لتكون صالحة للعديد من المهام العملياتية التي تمكن القوات القتالية من استخدامها في مهام مختلفة، حيث يمكن استخدامها كـ: كما تمتلك "سينا - 200" بدنا مدرعا مقاوما للرصاص من جميع الجوانب، إضافة إلى حماية الجزء السفلي من المركبة ليكون مقاوما للانفجارات التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة الارتطام بالألغام الأرضية، إضافة إلى حماية عالية ضد القذائف الخارقة للدروع. وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
https://sputnikarabic.ae/20231204/سبوتنيك-ترصد-بعض-الأسلحة-المصرية-التي-ظهرت-في-اليوم-الأول-لـإيديكس-2023-صور-1083753859.html
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سبوتنيك عربي
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إيديكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, رصد عسكري, الأخبار, العالم العربي, حصري
إيديكس 2023, مصر, أخبار مصر الآن, الجيش المصري, رصد عسكري, الأخبار, العالم العربي, حصري
"سبوتنيك" ترصد قدرات ناقلة الجند المصرية "سينا - 200"... صور
حصري
تمثل ناقلة الجند المدرعة "سينا - 200" إحدى المركبات المدرعة المصرية، التي ظهرت خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي "إيديكس - 2023"، الذي تستضيفه مصر.
وحسب مراسل "سبوتنيك
"، تصنف "سينا - 200" ضمن ناقلات الجند المدرعة متعددة المهام، التي يصل وزنها إلى 14 طنا. يصل طول "سينا - 200" إلى 6.1 متر وعرضها 3 أمتار و4 سنتيمترات، ويصل ارتفاعها دون الأسلحة المرفقة إلى 1.88 متر.
ويصل ارتفاع المدرعة "سينا - 200" عن سطح الأرض إلى 36 سنتيمترا، ويتكون طاقمها من السائق وقائد المركبة، إضافة إلى 6 جنود آخرين.
وتعمل "سينا - 200" بمحرك ديزل رباعي ويصل مداها من دون التزود بالوقود إلى 600 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق بسرعة قصوى تصل إلى 45 كلم/ ساعة في الأراضي غير الممهدة، بينما تصل السرعة إلى 65 كلم/ ساعة في الطرق الممهدة.
وتمتلك المركبة "سينا - 200" أنظمة خاصة بامتصاص الصدمات، إضافة إلى جنزير مُغطى بالكاوتشوك لتخفيف قوة الاصطدام بالعوائق الطبيعية.
وتم تصميم "سينا - 200" لتكون صالحة للعديد من المهام العملياتية التي تمكن القوات القتالية من استخدامها في مهام مختلفة، حيث يمكن استخدامها كـ:
منصة إطلاق للهاون والصواريخ.
كما تمتلك "سينا - 200" بدنا مدرعا مقاوما للرصاص من جميع الجوانب، إضافة إلى حماية الجزء السفلي من المركبة ليكون مقاوما للانفجارات التي يمكن أن تتعرض لها نتيجة الارتطام بالألغام الأرضية، إضافة إلى حماية عالية ضد القذائف الخارقة للدروع.
وتستضيف مصر معرض "إيديكس 2023
" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.