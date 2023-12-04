https://sputnikarabic.ae/20231204/سبوتنيك-ترصد-بعض-الأسلحة-المصرية-التي-ظهرت-في-اليوم-الأول-لـإيديكس-2023-صور-1083753859.html

"سبوتنيك" ترصد بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لـ"إيديكس 2023"... صور

"سبوتنيك" ترصد بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لـ"إيديكس 2023"... صور

عرضت مصر مجموعة كبيرة من الأسلحة التي تصنعها محليا في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، الذي انطلق اليوم الاثنين. 04.12.2023, سبوتنيك عربي

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ورصدت "سبوتنيك" عددا من تلك الأسلحة سواء داخل القاعات أو في ساحات العرض المكشوفة، وشمل ذلك أسلحة برية وبحرية وجوية.ففي داخل الأجنحة الخاصة بوزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، تم عرض أعداد كبيرة من الأسلحة كان بينها راجمات صواريخ تصنعها مصر محليا، هي نوع الأسلحة التي توفر للقوات البرية قوة نيرانية هائلة خلال اشتباكها مع العدو.كما تم عرض أنواع مختلفة من المدرعات المصرية منها المدرعة "سينا - 200"، إضافة إلى أنواع أخرى من الأسلحة البرية، ووحدات المدفعية مثل مدفع "كيه - 9"، الذي تقوم مصر بتصنيعه محليا مع كوريا الجنوبية.كما تم عرض نماذج لبعض الطائرات بينها طائرات التدريب المتقدمة "كيه - 8 إي"، إضافة إلى عرض نماذج للعديد من الوحدات البحرية الصغيرة، منها زوارق "دولفين" العسكرية.وفي ساحات العرض الخارجية، ظهرن أسلحة متنوعة كان أبرزها الطائرة المسيرة "أحمس" والطائرات المسيرة الانتحارية "طابا 1" و"طابا 2"، إضافة إلى محطة التسليح الآلي للمدفع الرشاش عيار 12.7 ملم.وتستضيف مصر المعرض خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

https://sputnikarabic.ae/20231204/سبوتنيك-ترصد-فعاليات-اليوم-الأول-لـإيديكس-2023-صور-وفيديو-1083741090.html

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