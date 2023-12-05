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https://sputnikarabic.ae/20231205/مقتل-3-قياديين-موالين-للقوات-الأمريكية-بتفجير-استهدفهم-لدى-خروجهم-من-قاعدة-في-حقل-العمر-شرقي-سوريا-1083785886.html
مقتل 3 قياديين موالين لأمريكا بتفجير استهدفهم لدى خروجهم من قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
مقتل 3 قياديين موالين لأمريكا بتفجير استهدفهم لدى خروجهم من قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 قياديين موالين للجيش الأمريكي وإصابة آخرين بتفجير استهدف سيارتهم المصفحة بعد خروجهم من قاعدة الجيش... 05.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-05T19:56+0000
2023-12-05T20:00+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن انفجارا ضخما هز أحد مداخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي أثناء خروج إحدى السيارات المصفحة التابعة لميليشيا "قسد"، ما أدى إلى مقتل القيادي المدعو "دمهات" ومعه القائد العسكري لما يسمى "إقليم دير الزور" الملقب بـ"روني"، إضافة لقيادي آخر لم يتم التعرف عليه، وتمت إصابة عدد آخر من مسلحي التنظيم من مرافقيهم.وتلا الانفجار استنفار كبير لقوات الجيش الأمريكي في قاعدتيه اللاشرعيتين في ريف دير الزور ضمن حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر والمروحي فوق أجواء المنطقة، كما تم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى حقل "العمر" تحسبا من هجمات مسلحة.وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع هجمات مسلحة لمقاتلي العشائر العربية على المقرات العسكرية التابعة لقوات مليشيا "قسد" الموالية لقوات الجيش الأمريكي غير الشرعية المتمترسة في بلدات ريف دير الزور التي تعيش حالة من عدم الاستقرار منذ أغسطس/ آب الماضي بعد انتفاضة العشائر العربية.أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الاثنين،بأن القوات الأمريكية نشرت ضمن عدد من قواعدها اللاشرعية بطاريات للدفاع الجوي وإمدادها بالمعدات جواً.ويأتي ذلك ضمن حالة من الاستنفار والتحصين تعيشها القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، تزامناً مع عودة التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

مقتل 3 قياديين موالين لأمريكا بتفجير استهدفهم لدى خروجهم من قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

19:56 GMT 05.12.2023 (تم التحديث: 20:00 GMT 05.12.2023)
© AFP 2023 / Jung Yeon-Jeقاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية
قاعدة عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
© AFP 2023 / Jung Yeon-Je
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 قياديين موالين للجيش الأمريكي وإصابة آخرين بتفجير استهدف سيارتهم المصفحة بعد خروجهم من قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور، شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور إن انفجارا ضخما هز أحد مداخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "العمر" النفطي أثناء خروج إحدى السيارات المصفحة التابعة لميليشيا "قسد"، ما أدى إلى مقتل القيادي المدعو "دمهات" ومعه القائد العسكري لما يسمى "إقليم دير الزور" الملقب بـ"روني"، إضافة لقيادي آخر لم يتم التعرف عليه، وتمت إصابة عدد آخر من مسلحي التنظيم من مرافقيهم.
وتلا الانفجار استنفار كبير لقوات الجيش الأمريكي في قاعدتيه اللاشرعيتين في ريف دير الزور ضمن حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر والمروحي فوق أجواء المنطقة، كما تم إغلاق كافة المداخل المؤدية إلى حقل "العمر" تحسبا من هجمات مسلحة.
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وفي سياق متصل، قُتل عنصران آخران من قوات "قسد" بالقرب من حقل "العمر" على أيدي مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على عناصر "قسد" ثم لاذوا بالفرار، وفقا للمراسل.

وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع هجمات مسلحة لمقاتلي العشائر العربية على المقرات العسكرية التابعة لقوات مليشيا "قسد" الموالية لقوات الجيش الأمريكي غير الشرعية المتمترسة في بلدات ريف دير الزور التي تعيش حالة من عدم الاستقرار منذ أغسطس/ آب الماضي بعد انتفاضة العشائر العربية.
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم أمس الاثنين،بأن القوات الأمريكية نشرت ضمن عدد من قواعدها اللاشرعية بطاريات للدفاع الجوي وإمدادها بالمعدات جواً.
ويأتي ذلك ضمن حالة من الاستنفار والتحصين تعيشها القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة شرقي سوريا، تزامناً مع عودة التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين المحتلة.
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