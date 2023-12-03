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https://sputnikarabic.ae/20231203/صحيفة-تكشف-عن-أول-تحرك-من-إسرائيل-بعد-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1083716739.html
صحيفة تكشف عن أول تحرك من إسرائيل بعد هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
صحيفة تكشف عن أول تحرك من إسرائيل بعد هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن "إسرائيل أرسلت سفنا وغواصات إلى البحر الأحمر". 03.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-03T18:21+0000
2023-12-03T18:21+0000
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وقالت صحيفة "معاريف"، في خبر عاجل لها، إن "قرار إسرائيل جاء عقب هجمات "أنصار الله" على سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر".وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن "سفينة مملوكة لبريطانيا تعرضت لأضرار بالغة، مشيرة إلى "أنه لا علاقة لها بإسرائيل ويبدو أن هناك خطأ في تحديد الهوية".وأضافت الإذاعة أن "السفينة الثانية، التي تعرضت لأضرار طفيفة، فهي مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية جزئية ولا تحمل أفراد طاقم أو بضائع إسرائيلية.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق مساء اليوم، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر".وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم، "تنفيذ القوات البحرية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاعِ غزة".وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
https://sputnikarabic.ae/20231203/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينتين-إسرائيليتين-في-باب-المندب-1083714626.html
https://sputnikarabic.ae/20231203/إعلام-السفينة-التي-تعرضت-لأضرار-في-البحر-الأحمر-مؤجرة-لشركة-ذات-ملكية-إسرائيلية-1083716170.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم

صحيفة تكشف عن أول تحرك من إسرائيل بعد هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر

18:21 GMT 03.12.2023
© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIERسفينة
سفينة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
© AFP 2023 / JEAN-FRANCOIS MONIER
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الأحد، بأن "إسرائيل أرسلت سفنا وغواصات إلى البحر الأحمر".
وقالت صحيفة "معاريف"، في خبر عاجل لها، إن "قرار إسرائيل جاء عقب هجمات "أنصار الله" على سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر".
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، بأن "سفينة مملوكة لبريطانيا تعرضت لأضرار بالغة، مشيرة إلى "أنه لا علاقة لها بإسرائيل ويبدو أن هناك خطأ في تحديد الهوية".
وأضافت الإذاعة أن "السفينة الثانية، التي تعرضت لأضرار طفيفة، فهي مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية جزئية ولا تحمل أفراد طاقم أو بضائع إسرائيلية.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت سابق مساء اليوم، أن "سفينة حربية أمريكية، والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات في البحر الأحمر".
سفينة على سواحل اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
"أنصار الله" تعلن استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب
16:34 GMT
وقال البنتاغون: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر، وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".
يأتي ذلك بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، مساء اليوم، "تنفيذ القوات البحرية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب وهما سفينة "يونِتي إكسبلورر" وسفينة " نمبر ناين".
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لأنصار الله، يحيى سريع، إنه "تم استهداف السفينة الأولى بصاروخِ بحري، والسفينة الثانية بطائرة مسيرةٍ بحرية"، مؤكدا أن "عمليةُ الاستهداف جاءت بعد رفض السفينتينِ الرسائل التحذيرية من القوات البحرية اليمنية".
سفينة نوتيكا المملوكة للأمم المتحدة، من أجل نقل نفط ناقلة صافر إليها، اليمن 17 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2023
إعلام: السفينة التي تعرضت لأضرار في البحر الأحمر مؤجرة لشركة ذات ملكية إسرائيلية
17:33 GMT
وأضاف سريع أن "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في منعِ السفنِ الإسرائيلية من الملاحة في البحرينِ الأحمرِ والعربي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا الصامدين في قطاعِ غزة".
وهددت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الخميس الماضي، باستئناف هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل وتوسيعها، في حال استأنفت إسرائيل تنفيذ عمليتها العسكرية في قطاع غزة، عقب انتهاء الهدنة المؤقتة.
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