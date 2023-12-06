https://sputnikarabic.ae/20231206/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-بمقاطعاتي-خميلنيتسكي-وفينيتسا-بأوكرانيا-1083825769.html
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار بمقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار بمقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا
أفادت الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الخميس، بإعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T23:25+0000
2023-12-06T23:25+0000
2023-12-06T23:25+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها اعتبارا من الساعة 00.51 بتوقيت موسكو.وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا تقدر بشدة خطر خسارة أوكرانيا في الصراع دون مساعدة إضافية من الجانب الأمريكي.وقال كيربي للصحفيين تعليقا على احتمال عدم صدور قرار من جانب الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية إلى كييف: "هناك خطر كبير من أن تخسر أوكرانيا".وأشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيؤكد خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها افتراضيا اليوم، على التزام أمريكا بدعم أوكرانيا.يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية كانت قد بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتشن القوات الروسية الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231206/بايدن-يدعو-الكونغرس-للموافقة-العاجلة-على-طلب-تمويل-أوكرانيا-1083819278.html
https://sputnikarabic.ae/20231206/موسكو-الناتو-يتورط-أكثر-بالصراع-في-أوكرانيا-ومخاطر-المواجهة-تزداد-1083799151.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار بمقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا
أفادت الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الخميس، بإعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها اعتبارا من الساعة 00.51 بتوقيت موسكو.
وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض
، جون كيربي، أن أمريكا تقدر بشدة خطر خسارة أوكرانيا في الصراع دون مساعدة إضافية من الجانب الأمريكي.
وقال كيربي للصحفيين تعليقا على احتمال عدم صدور قرار من جانب الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية إلى كييف: "هناك خطر كبير من أن تخسر أوكرانيا".
وأشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيؤكد خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها افتراضيا اليوم، على التزام أمريكا بدعم أوكرانيا.
يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية كانت قد بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتشن القوات الروسية الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.