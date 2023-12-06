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Военнослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231206/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-ودوي-صفارات-الإنذار-بمقاطعاتي-خميلنيتسكي-وفينيتسا-بأوكرانيا-1083825769.html
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار بمقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا
إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار بمقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا
أفادت الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الخميس، بإعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T23:25+0000
2023-12-06T23:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها اعتبارا من الساعة 00.51 بتوقيت موسكو.وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا تقدر بشدة خطر خسارة أوكرانيا في الصراع دون مساعدة إضافية من الجانب الأمريكي.وقال كيربي للصحفيين تعليقا على احتمال عدم صدور قرار من جانب الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية إلى كييف: "هناك خطر كبير من أن تخسر أوكرانيا".وأشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيؤكد خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها افتراضيا اليوم، على التزام أمريكا بدعم أوكرانيا.يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية كانت قد بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.وتشن القوات الروسية الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231206/بايدن-يدعو-الكونغرس-للموافقة-العاجلة-على-طلب-تمويل-أوكرانيا-1083819278.html
https://sputnikarabic.ae/20231206/موسكو-الناتو-يتورط-أكثر-بالصراع-في-أوكرانيا-ومخاطر-المواجهة-تزداد-1083799151.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار بمقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا

23:25 GMT 06.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت الخرائط بوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، اليوم الخميس، بإعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعاتي خميلنيتسكي وفينيتسا بأوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في المقاطعات المشار إليها اعتبارا من الساعة 00.51 بتوقيت موسكو.
وفي وقت سابق، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا تقدر بشدة خطر خسارة أوكرانيا في الصراع دون مساعدة إضافية من الجانب الأمريكي.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
بايدن يدعو الكونغرس للموافقة العاجلة على طلب تمويل أوكرانيا
19:00 GMT
وقال كيربي للصحفيين تعليقا على احتمال عدم صدور قرار من جانب الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدة إضافية إلى كييف: "هناك خطر كبير من أن تخسر أوكرانيا".
وأشار كيربي إلى أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيؤكد خلال قمة مجموعة السبع المقرر عقدها افتراضيا اليوم، على التزام أمريكا بدعم أوكرانيا.
مقر الناتو في مدينة بروكسل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
موسكو: "الناتو" يتورط أكثر بالصراع في أوكرانيا ومخاطر المواجهة تزداد
10:09 GMT
يذكر أن الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية كانت قد بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف وراءه، وفقا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.
وتشن القوات الروسية الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية، ومنذ ذلك الحين، تدوي صافرات الإنذار من الغارات الجوية في المقاطعات الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
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