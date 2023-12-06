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https://sputnikarabic.ae/20231206/سبوتنيك-ترصد-أبرز-أسلحة-الجناح-التركي-في-إيديكس-2023-صور-1083810677.html
"سبوتنيك" ترصد أبرز أسلحة الجناح التركي في "إيديكس 2023"... صور
"سبوتنيك" ترصد أبرز أسلحة الجناح التركي في "إيديكس 2023"... صور
تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" في دورته الثالثة، الذي انطلق الاثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة. 06.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-06T13:17+0000
2023-12-06T13:17+0000
إيديكس 2023
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ورصدت "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا على أجنحة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، ومنها الجناح التركي، الذي تعرض فيها تركيا العديد من منتجاتها الدفاعية.وظهرت في الجناح التركي محطات إطلاق آلية للمدافع الرشاشة ووحدات المدافع الرشاشة الخاصة بالاشتباك القريب مع الأهداف "سي دبليو إس"، ومدافع ذاتية الحركة مثل "كوركوت"، ومركبات الحماية التفاعلية "أكور"، ومركبات مدرعة مثل "كانغال" و"توبلار"، وأنواع مختلفة من الصواريخ مثل "ساداق" و"طولون"، إضافة إلى المركبات المدرعة مثل "توبلر".كما عرضت تركيا العديد من الوحدات البحرية التي تطورها شركة "أسيلسان" المتخصصة في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى عرض خاص بالأسلحة الخفيفة التي تشمل البنادق والمسدسات.وتستضيف مصر "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
https://sputnikarabic.ae/20231204/سبوتنيك-ترصد-بعض-الأسلحة-المصرية-التي-ظهرت-في-اليوم-الأول-لـإيديكس-2023-صور-1083753859.html
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إيديكس 2023, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري, الأخبار, الجيش التركي
إيديكس 2023, أخبار تركيا اليوم, رصد عسكري, الأخبار, الجيش التركي

"سبوتنيك" ترصد أبرز أسلحة الجناح التركي في "إيديكس 2023"... صور

13:17 GMT 06.12.2023
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
© Sputnik
تابعنا عبر
تستمر فعاليات اليوم الثالث للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023" في دورته الثالثة، الذي انطلق الاثنين الماضي، في العاصمة المصرية القاهرة.
ورصدت "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إقبالا كبيرا على أجنحة المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023"، ومنها الجناح التركي، الذي تعرض فيها تركيا العديد من منتجاتها الدفاعية.
وظهرت في الجناح التركي محطات إطلاق آلية للمدافع الرشاشة ووحدات المدافع الرشاشة الخاصة بالاشتباك القريب مع الأهداف "سي دبليو إس"، ومدافع ذاتية الحركة مثل "كوركوت"، ومركبات الحماية التفاعلية "أكور"، ومركبات مدرعة مثل "كانغال" و"توبلار"، وأنواع مختلفة من الصواريخ مثل "ساداق" و"طولون"، إضافة إلى المركبات المدرعة مثل "توبلر".
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
1/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
2/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
3/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
4/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
5/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
6/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
7/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
8/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
9/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
10/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
11/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
12/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
13/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
14/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
15/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
© Sputnikأسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2023 في مصر - سبوتنيك عربي
16/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
1/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
2/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
3/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
4/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
5/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
6/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
7/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
8/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
9/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
10/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
11/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
12/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
13/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
14/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
15/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
16/16
© Sputnik
أسلحة الجناح التركي في معرض الصناعات الدفاعية الدولية "إيديكس 2023" في مصر
كما عرضت تركيا العديد من الوحدات البحرية التي تطورها شركة "أسيلسان" المتخصصة في الصناعات الدفاعية، إضافة إلى عرض خاص بالأسلحة الخفيفة التي تشمل البنادق والمسدسات.
وتستضيف مصر "إيديكس 2023" خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
ويشارك في المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية إيديكس 2023 وتشمل راجمات صواريخ ومدرعات ولنشات عسكرية وطائرات تدريب وطائرات مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2023
"سبوتنيك" ترصد بعض الأسلحة المصرية التي ظهرت في اليوم الأول لـ"إيديكس 2023"... صور
4 ديسمبر, 20:01 GMT
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