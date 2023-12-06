https://sputnikarabic.ae/20231206/مراسل-سبوتنيك-دوي-سلسلة-انفجارات-داخل-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1083821513.html

مراسل "سبوتنيك": دوي سلسلة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

مراسل "سبوتنيك": دوي سلسلة انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

هزت انفجارات عنيفة حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له في ريف محافظة دير الزور، شرقي سوريا. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T20:30+0000

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2023-12-06T20:30+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة دير الزور أن انفجارين على الأقل، سمع دويهما داخل حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف المحافظة الشمالي، يرجح أنها ناجمة عن قصف صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية داخله.وتابع المراسل: "فور سماع الانفجارات داخل الحقل، شهدت أجواء المنطقة استنفارا كثيفا للطيران الحربي الأمريكي الذي فتح جدار الصوت فوق القرى والبلدات المحيطة بالحقل".وكانت انفجارات دوت قبل أيام في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، داخل المنطقة السكنية التي يتمركز فيها الجيش الأمريكي ضمن حقل العمر النفطي "المنطقة الخضراء" في ريف دير الزور الشرقي، نتيجة هجمات استهدفتها عبر الطيران المسير الانتحاري.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي، أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، بدءا من قاعدة "التنف" على الحدود (السورية- الأردنية - العراقية) أقصى ريف حمص الشرقي، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولاً الى قواعد "الشدادي" و"خراب الجير" و"المالكية" في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية لأكثر من 70 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية.

https://sputnikarabic.ae/20231205/مقتل-3-قياديين-موالين-للقوات-الأمريكية-بتفجير-استهدفهم-لدى-خروجهم-من-قاعدة-في-حقل-العمر-شرقي-سوريا-1083785886.html

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