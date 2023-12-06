https://sputnikarabic.ae/20231206/نتنياهو-قواتنا-تطوق-الآن-منزل-السنوار-وحتى-لو-هرب-سنصل-إليه-1083818400.html

نتنياهو: قواتنا تطوق الآن منزل السنوار وحتى لو هرب سنصل إليه

نتنياهو: قواتنا تطوق الآن منزل السنوار وحتى لو هرب سنصل إليه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر منزل رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في خان يونس. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T18:11+0000

2023-12-06T18:11+0000

2023-12-06T18:24+0000

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جاء ذلك في كلمة مقتضبة بثها نتنياهو على حسابه في منصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قلت الليلة الماضية، إن قواتنا يمكنها الوصول إلى أي مكان في قطاع غزة. والآن هي تحاصر منزل السنوار".وبالإضافة إلى استمرار عملياتها العسكرية شمالي قطاع غزة، تشن إسرائيل قصفا عنيفا على خان يونس (جنوب)، حيث يوجد منزل عائلة السنوار، تزامنا مع توغل بري لقواتها.وفي شأن آخر، قال نتنياهو: "نمارس الضغوط للسماح للصليب الأحمر بزيارة مختطفينا (..) تحدثت اليوم مرة أخرى مع رئيسة الصليب الأحمر وطلبت منها التوجه إلى قطر، التي ثبت أن لها نفوذا على حماس، والمطالبة بزيارة الصليب الأحمر لمختطفينا، وبالطبع توفير الدواء لهم".وخلال هدنة استمرت لأسبوع بين إسرائيل و"حماس"، تم إطلاق سراح 84 طفلا وامرأة إسرائيليين و24 مواطنا أجنبيا، فيما تقدر إسرائيل أن هناك نحو 140 محتجزا آخرين في القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231206/نتنياهو-الرئيس-الفلسطيني-لن-يتولى-السيطرة-على-غزة-خلال-ولايتي-1083816258.html

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