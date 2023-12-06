https://sputnikarabic.ae/20231206/نتنياهو-الرئيس-الفلسطيني-لن-يتولى-السيطرة-على-غزة-خلال-ولايتي-1083816258.html

نتنياهو: الرئيس الفلسطيني لن يتولى السيطرة على غزة خلال ولايتي

نتنياهو: الرئيس الفلسطيني لن يتولى السيطرة على غزة خلال ولايتي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لن يتولى السيطرة على قطاع غزة خلال ولايته. 06.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-06T16:15+0000

2023-12-06T16:15+0000

2023-12-06T16:15+0000

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ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في موقع "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، شدد من خلالها على أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لن يتولى إدارة غزة أو السيطرة على القطاع خلال فترة ولايته.وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "محمود عباس يدعم الإرهاب وممولي الإرهاب ويعلم الأولاد الإرهاب لا يمكنه السيطرة على غزة"، على حد قوله.وفي السياق ذاته، يجتمع مجلس الحرب الإسرائيلي على غزة "كابينيت الحرب"، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بهدف بحث طلب الإدارة الأمريكية إدخال عدد أكبر من شاحنات المساعدات والوقود إلى قطاع غزة.وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على غزة "كابينيت الحرب" سيعجل من اجتماعه اليوم بهدف بحث طلب إدارة جو بايدن إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود إلى القطاع.وأوضحت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تطلب مضاعفة كمية الوقود الذي يدخل إلى غزة من 60 ألف لتر إلى 120- 180 ألف لتر.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231206/إسرائيل-تقارير-تفيد-بمحاولة-يحيى-السنوار-الخروج-من-قطاع-غزة-1083802095.html

https://sputnikarabic.ae/20231206/كابينيت-الحرب-يبحث-طلب-الإدارة-الأمريكية-إدخال-عدد-أكبر-من-شاحنات-المساعدات-والوقود-إلى-غزة-1083815870.html

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طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم