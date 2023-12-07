https://sputnikarabic.ae/20231207/أنصار-الله-تحذر-السعودية-من-المشاركة-في-أي-تحالف-جديد-بحجة-حماية-البحر-الأحمر-1083862200.html
"أنصار الله" تحذر السعودية من المشاركة في أي تحالف جديد بحجة حماية البحر الأحمر
"أنصار الله" تحذر السعودية من المشاركة في أي تحالف جديد بحجة حماية البحر الأحمر
حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية، من المشاركة في أي تحالف عسكري جديد تسعى إسرائيل إلى تشكيله لحماية سفنها من... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T21:43+0000
2023-12-07T21:43+0000
2023-12-07T21:43+0000
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وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عبد الله محمد النعمي عبر "إكس"، إن "محاولات أمريكا الزج بالسعودية إلى رئاسة تحالف جديد ضد اليمن تحت مبرر حماية البحر الأحمر وباب المندب لن يكتب لها النجاح".وأضاف "السعودية تعلم جيدا نتائج التورط في أي حرب جديدة على اليمن".وأردف "أمريكا تعلم جيدا أن السعودية نفسها منذ أكثر من عامين تبحث لها عن طريقة مناسبة تخلصها وتنتشلها من الوحل اليمني الذي مرغت نفسها فيه طيلة 9 سنوات مضت".واستطرد "السعودية تعلم جيدا أن اليمن أضحى يمتلك من القدرات العسكرية، والصوارخ الباليستية، والمجنحة، والطيران المسير، ما يكفي لإرجاع السعودية لمئة عام مضت".واعتبر القيادي في "أنصار الله" أن "دخول بن سلمان في أي حماقة جديدة ضد اليمن معناه فشل مشروع 2030 الذي يحلم بإنجازه كمنجز تاريخي ومفصلي هام في تاريخ الدولة السعودية، ينتظر أن يحصل بموجبه على لقب مؤسس الدولة السعودية الرابعة".يأتي تحذير "أنصار الله" بعد أن كشفت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، توجه إسرائيل رسميا إلى عدة دول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر لضمان حرية الممرات الملاحية، وذلك بعد إعلان الجماعة أنها سوف تستهدف جميع السفن الإسرائيلية.وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان "تهديدات الحوثيين" لحرية الملاحة في البحر الأحمر.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أوستن، اليوم الخميس، على ما نقلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان نشرته على موقعها الرسمي.وبحسب البيان بحث الوزيران "تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر. وشدد الوزير أوستن على أن عدوان الحوثيين تجاه السفن التي تعبر الممرات المائية الحيوية يشكل مخاطر على التدفق الحر للتجارة وصناعة الشحن الدولية".وأضاف البيان "كما شدد (أوستن) على الدور الخطير الذي تلعبه إيران في تقديم المشورة للحوثيين وتسليحهم وتدريبهم".وأعرب الوزير أوستن "عن رغبته في العمل مع جميع الدول التي تشترك في الاهتمام بدعم مبدأ حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للشحن العالمي".
https://sputnikarabic.ae/20231207/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-أفراد-وكيانات-بزعم-تمويلهم-أنصار-الله-1083857357.html
https://sputnikarabic.ae/20231126/أنصار-الله-اليمنية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-ستبقى-آمنة-ومأمونة-لجميع-السفن-باستثناء-الإسرائيلية-1083507315.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله" تحذر السعودية من المشاركة في أي تحالف جديد بحجة حماية البحر الأحمر
حذرت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الخميس، المملكة العربية السعودية، من المشاركة في أي تحالف عسكري جديد تسعى إسرائيل إلى تشكيله لحماية سفنها من هجمات الجماعة في البحر الأحمر وباب المندب.
وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله، عبد الله محمد النعمي عبر "إكس"، إن "محاولات أمريكا الزج بالسعودية
إلى رئاسة تحالف جديد ضد اليمن تحت مبرر حماية البحر الأحمر وباب المندب لن يكتب لها النجاح".
وأضاف "السعودية تعلم جيدا نتائج التورط في أي حرب جديدة على اليمن".
وأردف "أمريكا تعلم جيدا أن السعودية نفسها منذ أكثر من عامين تبحث لها عن طريقة مناسبة تخلصها وتنتشلها من الوحل اليمني الذي مرغت نفسها فيه طيلة 9 سنوات مضت".
وتابع "السعودية تدرك جيدا أن الدخول في أي تحالف جديد ضد اليمن
معناه تعريض كل مصالحها الاقتصادية وآبارها النفطية للزوال".
واستطرد "السعودية تعلم جيدا أن اليمن أضحى يمتلك من القدرات العسكرية، والصوارخ الباليستية، والمجنحة، والطيران المسير، ما يكفي لإرجاع السعودية لمئة عام مضت".
واعتبر القيادي في "أنصار الله" أن "دخول بن سلمان في أي حماقة جديدة ضد اليمن معناه فشل مشروع 2030 الذي يحلم بإنجازه كمنجز تاريخي ومفصلي هام في تاريخ الدولة السعودية، ينتظر أن يحصل بموجبه على لقب مؤسس الدولة السعودية الرابعة".
يأتي تحذير "أنصار الله
" بعد أن كشفت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، توجه إسرائيل رسميا إلى عدة دول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات مخصصة للعمل في البحر الأحمر لضمان حرية الممرات الملاحية، وذلك بعد إعلان الجماعة أنها سوف تستهدف جميع السفن الإسرائيلية.
وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان "تهديدات الحوثيين" لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أوستن، اليوم الخميس، على ما نقلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان نشرته على موقعها الرسمي.
وبحسب البيان
بحث الوزيران "تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر. وشدد الوزير أوستن على أن عدوان الحوثيين تجاه السفن التي تعبر الممرات المائية الحيوية يشكل مخاطر على التدفق الحر للتجارة وصناعة الشحن الدولية".
وأضاف البيان "كما شدد (أوستن) على الدور الخطير الذي تلعبه إيران في تقديم المشورة للحوثيين وتسليحهم وتدريبهم".
وأعرب الوزير أوستن "عن رغبته في العمل مع جميع الدول التي تشترك في الاهتمام بدعم مبدأ حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للشحن العالمي".