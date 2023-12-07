https://sputnikarabic.ae/20231207/الأمم-المتحدة-تتحدث-عن-بوادر-مبشرة-لفتح-معبر-كرم-أبو-سالم-لإدخال-المزيد-من-المساعدات-إلى-غزة--1083858085.html

الأمم المتحدة تتحدث عن "بوادر مبشرة" لفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

الأمم المتحدة تتحدث عن "بوادر مبشرة" لفتح معبر كرم أبو سالم لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة

قال مارتن غريفيث منسق المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة، اليوم الخميس، إن هناك "بعض الأمل" في إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم في إسرائيل قريبا للسماح بدخول... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T17:57+0000

2023-12-07T17:57+0000

2023-12-07T17:57+0000

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وقال غريفيث للصحفيين في جنيف: "ما زلنا نتفاوض، ومع بعض البوادر المبشرة في الوقت الحالي (..) هناك دلائل واعدة الآن على أنه قد يكون من الممكن فتحه قريبا". وقال غريفيث إنه إذا حدث ذلك، فإنه سيمثل دفعة كبيرة للعمليات الإنسانية التي تسعى إلى زيادة الوصول إلى القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان، والذي تعرض للدمار على نطاق واسع بسبب القصف الإسرائيلي في الحرب المستمرة منذ شهرين. وقال عن احتمال فتح معبر كرم أبو سالم "ستكون هذه المعجزة الأولى التي نشهدها منذ بضعة أسابيع، لكنها ستكون أيضا بمثابة دفعة كبيرة للعملية اللوجستية والقاعدة اللوجستية للعملية الإنسانية".وأضاف أن الأطراف المتحاربة أكثر استعدادا لفتح المعبر "ربما ليس دفعة واحدة، ولكن بالتأكيد تدريجيا".ولا تأتي المساعدات التي يُسمح بدخولها حاليًا إلى غزة إلا عبر معبر رفح على الحدود المصرية، والذي تم تصميمه لعبور المشاة وليس الشاحنات.وكان معبر كرم أبو سالم يستخدم لنقل أكثر من 60 بالمئة من حمولة الشاحنات المتجهة إلى غزة قبل اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويقع المعبر على الحدود الجنوبية لغزة مع إسرائيل ومصر، وقال غريفيث إن إسرائيل ومصر أصبحتا أكثر انفتاحا على فكرة إحياء المعبر إلى القطاع. وأجبرت الهجمات الإسرائيلية على غزة بعد هدنة قصيرة الأمد عشرات الأشخاص على الفرار إلى جنوب القطاع، مما أثار مخاوف بين منظمات الإغاثة والمنظمات الصحية من أن الاكتظاظ ونقص الغذاء والمياه النظيفة يمكن أن يؤدي إلى انتشار الأوبئة.وأعرب غريفيث عن أسفه للحالة المحفوفة بالمخاطر لجهود الإغاثة، قائلا: "ليس لدينا عملية إنسانية في جنوب غزة يمكن تسميتها بهذا الاسم بعد الآن".وأضاف أن "وتيرة الهجوم العسكري في جنوب غزة هي تكرار للهجوم في شمال غزة"، في إشارة إلى الجزء الشمالي من القطاع الذي انقطع إلى حد كبير عن المساعدات الإنسانية.وقال غريفيث عن عملية المساعدات: "إنها غير منتظمة ولا يمكن الاعتماد عليها". وبصراحة، هذا ليس مستداما".

https://sputnikarabic.ae/20231031/الأمم-المتحدة-تدعو-إلى-فتح-معبر-كرم-أبو-سالم-لإيصال-المساعدات-إلى-غزة-1082642777.html

https://sputnikarabic.ae/20230905/إغلاق-معبر-كرم-أبو-سالم-كوارث-اقتصادية-وتضييق-إسرائيلي-على-قطاع-غزة-1080741582.html

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