https://sputnikarabic.ae/20231207/البيت-الأبيض-أمريكا-لا-يمكنها-أن-تعد-أوكرانيا-بمواصلة-مساعدتها--1083861258.html

البيت الأبيض: أمريكا لا يمكنها أن تعد أوكرانيا بمواصلة مساعدتها

البيت الأبيض: أمريكا لا يمكنها أن تعد أوكرانيا بمواصلة مساعدتها

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أن أمريكا غير قادرة على إعطاء أوكرانيا أي ضمانات بشأن استمرار المساعدة في ضوء موقف... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T20:32+0000

2023-12-07T20:32+0000

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وقال كيربي للصحفيين: "لسنا في وضع يسمح لنا بتقديم مثل هذه الوعود إلى أوكرانيا بالنظر إلى الطريقة التي تسير بها الأمور في الكونغرس".وأشار كيربي إلى أن موارد أمريكا لمساعدة أوكرانيا ستنفد خلال أسابيع قليلة. وبحسب كيربي، بعد ذلك لن تكون أمريكا قادرة على تقديم المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا. وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.وصوّت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.واعترفت الإدارة الأمريكية بأن الأموال المخصصة سابقًا لمساعدة كييف بدأت تنفد، وبالتالي يتم تخفيض حزم الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا. وخلال زيارة إلى كييف، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن حزمة المساعدات التالية ستبلغ قيمتها 100 مليون دولار، لكن هذه الحزمة جزء من أموال تمت الموافقة عليها مسبقًا.ويرفض الكونغرس الموافقة على طلب الإدارة الأمريكية تخصيص أموال إضافية لمساعدة أوكرانيا، ويربط حل هذه القضية بالاتفاق على إصلاح جذري للحدود والهجرة. ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231206/البيت-الأبيض-لا-يستبعد-مواجهة-بين-القوات-الأمريكية-والروسية-بعد-انتصار-روسيا-في-أوكرانيا-1083822038.html

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