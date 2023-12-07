https://sputnikarabic.ae/20231207/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-نجل-رئيس-الأركان-الأسبق-1083862403.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نجل رئيس الأركان الأسبق

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل نجل رئيس الأركان الأسبق

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عسكريين اثنين بينهما نجل رئيس هيئة الأركان الأسبق، غادي أيزنكوت خلال المعارك في غزة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T22:03+0000

2023-12-07T22:03+0000

2023-12-07T22:03+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

حركة حماس

طوفان الأقصى

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القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم الخميس، إنه "سُمح بنشر اسمي جيش الدفاع الإسرائيلي اللذين تم إخطار عائلتيهما، وهما الرائد احتياط، غال مئير أيزنكوت، 25 عاما، من هرتسليا، مقاتل في الكتيبة 699 تشكيل (هفتي حاش)، سقط في معركة شمال قطاع غزة.. وجوناثان ديفيد ديتش، 34 عاما، مقاتل في كتيبة دورية 6623، سقط في معركة جنوب قطاع غزة".وفي سياق متصل، أعلنت كتائب القسام، أنه "تدمير 135 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال الـ72 ساعة الأخيرة في قطاع غزة".هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل عضوين بارزين في المنظومة الاستخباراتية التابعة لحركة حماس الفلسطينية بقطاع غزة.وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم إن "طائرات مقاتلة قامت قبل أيام بتنفيذ ضربة، بناء على معلومات من هيئة الاستخبارات وجهاز الشاباك، وتمكنت من تصفية عبد العزيز الرنتيسي، وهو مسؤول كبير في الاستخبارات العسكرية لمنظمة حماس الإرهابية".وأضاف البيان أنه "تم تحييد هذا المسؤول داخل غرفة عمليات رئيسية تابعة للاستخبارات العسكرية، ومعه تمت تصفية أحمد عيوش أحد عناصر جهاز الرصد في كتيبة القرارة التابع لحركة حماس".ولفت البيان إلى أن الرنتيسي، "تولى المسؤولية عن كافة عمليات الاستطلاع في القطاع وكان شريكا في التخطيط لمجزرة السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".هذا وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل منذ صباح الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وبدأ سريانها صباح 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وامتدت بالمجمل لسبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وأعلنت حركة حماس، فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن سقوط أكثر من 17 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء) وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 260 فلسطينيا وإصابة أكثر من 3000.

https://sputnikarabic.ae/20231207/القسام-تعلن-تدمير-135-آلية-عسكرية-إسرائيلية-خلال-الـ72-ساعة-الماضية-1083859091.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى