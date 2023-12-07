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https://sputnikarabic.ae/20231207/الرئيس-التركي-يصل-إلى-اليونان-في-زيارة-رسمية-فيديو-1083833968.html
الرئيس التركي يصل إلى اليونان في زيارة رسمية... فيديو
الرئيس التركي يصل إلى اليونان في زيارة رسمية... فيديو
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T10:20+0000
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واستقبل وزير الخارجية اليوناني، يورغوس يرابتريتيس، الرئيس أردوغان في مطار أثينا الدولي.وكانت العلاقات بين البلدين متوترة جدا على مدار السنوات الماضية، وفي صيف عام 2020 كانا على وشك صراع مسلح، ثم انخفضت درجة التوتر بعد الزلزال الذي ضرب تركيا، حيث اتصل رئيس الوزراء اليوناني بأردوغان ووعد بالمساعدة.وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد اتفقا في وقت سابق، على أنه من مصلحة البلدين استمرار المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية.وأكد الطرفان أنهما يتطلعان لمزيد من الاتصالات على جميع المستويات، من أجل بناء مناخ من الثقة، وتهيئة الظروف التي ستؤدي لتحسين العلاقات التركية اليونانية. ومن المخطط التوقيع على إعلان بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار في إطار هذا الاجتماع.ويوم أمس الأربعاء، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من المرجح أن يتم التوقيع على إعلان بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار مع اليونان خلال زيارته أثينا، غدا الخميس.وأضاف أردوغان إن "هذه النية المشتركة سيتم ذكرها بوضوح في الإعلان بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار، الذي نأمل في التوقيع عليه في أثينا في 7 كانون الأول/ ديسمبر".
https://sputnikarabic.ae/20231206/أردوغان-تركيا-واليونان-قد-توقعان-إعلانا-بشأن-علاقات-الصداقة-وحسن-الجوار-1083798236.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم, اليونان, نادي الفيديو
أخبار تركيا اليوم, العالم, اليونان, نادي الفيديو

الرئيس التركي يصل إلى اليونان في زيارة رسمية... فيديو

10:20 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 10:26 GMT 07.12.2023)
© AP Photo / Nedim Enginsoyالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Nedim Enginsoy
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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة رسمية تلبية لدعوة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
واستقبل وزير الخارجية اليوناني، يورغوس يرابتريتيس، الرئيس أردوغان في مطار أثينا الدولي.
وكانت العلاقات بين البلدين متوترة جدا على مدار السنوات الماضية، وفي صيف عام 2020 كانا على وشك صراع مسلح، ثم انخفضت درجة التوتر بعد الزلزال الذي ضرب تركيا، حيث اتصل رئيس الوزراء اليوناني بأردوغان ووعد بالمساعدة.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2023
أردوغان: تركيا واليونان قد توقعان إعلانا بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار
أمس, 09:43 GMT
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قد اتفقا في وقت سابق، على أنه من مصلحة البلدين استمرار المناخ الإيجابي في العلاقات الثنائية.
وأكد الطرفان أنهما يتطلعان لمزيد من الاتصالات على جميع المستويات، من أجل بناء مناخ من الثقة، وتهيئة الظروف التي ستؤدي لتحسين العلاقات التركية اليونانية.
ومن المخطط التوقيع على إعلان بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار في إطار هذا الاجتماع.
ويوم أمس الأربعاء، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه من المرجح أن يتم التوقيع على إعلان بشأن علاقات الصداقة وحسن الجوار مع اليونان خلال زيارته أثينا، غدا الخميس.
وأضاف أردوغان إن "هذه النية المشتركة سيتم ذكرها بوضوح في الإعلان بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار، الذي نأمل في التوقيع عليه في أثينا في 7 كانون الأول/ ديسمبر".
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