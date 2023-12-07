https://sputnikarabic.ae/20231207/بوتين-خلال-لقائه-رئيسي-من-المهم-تبادل-وجهات-النظر-بخصوص-الوضع-في-فلسطين-1083850784.html
بوتين خلال لقائه رئيسي: من المهم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع في فلسطين
بوتين خلال لقائه رئيسي: من المهم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع في فلسطين
اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة الوضع في فلسطين. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T15:29+0000
2023-12-07T15:29+0000
2023-12-07T15:34+0000
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وقال بوتين، خلال المحادثات في موسكو: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين". وقال: "لدينا مشاريع كبيرة للبنية التحتية نبحثها منذ فترة طويلة، وقد وصلنا الآن إلى التنفيذ العملي لبناء خط السكك الحديدية (شمال-جنوب). نحن نعمل طبعاً بشكل تقليدي في مجال الطاقة، وفي مجال التعليم- لدينا عدد كبير من الطلاب الإيرانيين. بشكل عام يجري العمل بنشاط كافٍ، عملياً في جميع المجالات". وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنه يجب وقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ويجب إيجاد حل سريع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال رئيسي: "من الضروري وقف القصف (على قطاع غزة) في أسرع وقت ممكن. هذه القضية ليست مسألة تخص منطقتنا فحسب، بل إنها مسألة إنسانية جمعاء، لذلك، يجب إيجاد حل سريع للغاية لهذه القضية ويجب العثور عليه."وأشار رئيسي إلى أن مقتل أكثر من 6000 طفل بسبب تصرفات "النظام الصهيوني" في منطقة الصراع أمر مؤسف.وأضاف: "وفي الوقت نفسه، من المؤسف بشكل خاص أن تصرفات إسرائيل "تحظى بدعم أمريكا وكذلك الدول الغربية".وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.وقال رئيسي في تصريحات صحفية، اليوم، قبيل توجهه إلى موسكو نقلتها وكالة "إرنا": "روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما وجهات نظر مشتركة بشأن القضايا الإقليمية".
https://sputnikarabic.ae/20231207/رئيسي-روسيا-وإيران-لديهما-وجهات-نظر-مشتركة-بشأن-السلام-والاستقرار-في-المنطقة-1083832162.html
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روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن
بوتين خلال لقائه رئيسي: من المهم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع في فلسطين
15:29 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 15:34 GMT 07.12.2023)
اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة الوضع في فلسطين.
وقال بوتين، خلال المحادثات في موسكو: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين".
وأوضح بوتين أن روسيا وإيران تتعاونان بشكل نشط في كافة المجالات تقريباً، بما فيها الطاقة.
وقال: "لدينا مشاريع كبيرة للبنية التحتية نبحثها منذ فترة طويلة، وقد وصلنا الآن إلى التنفيذ العملي لبناء خط السكك الحديدية (شمال-جنوب). نحن نعمل طبعاً بشكل تقليدي في مجال الطاقة، وفي مجال التعليم- لدينا عدد كبير من الطلاب الإيرانيين. بشكل عام يجري العمل بنشاط كافٍ، عملياً في جميع المجالات".
وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنه يجب وقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ويجب إيجاد حل سريع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال رئيسي: "من الضروري وقف القصف (على قطاع غزة) في أسرع وقت ممكن. هذه القضية ليست مسألة تخص منطقتنا فحسب، بل إنها مسألة إنسانية جمعاء، لذلك، يجب إيجاد حل سريع للغاية لهذه القضية ويجب العثور عليه."
وأشار رئيسي إلى أن مقتل أكثر من 6000 طفل بسبب تصرفات "النظام الصهيوني" في منطقة الصراع أمر مؤسف.
وأضاف: "وفي الوقت نفسه، من المؤسف بشكل خاص أن تصرفات إسرائيل "تحظى بدعم أمريكا وكذلك الدول الغربية".
وتابع: "من المؤسف أكثر أن المنظمات الدولية، تلك المنظمات التي من المفترض أن تحمي حقوق الإنسان فقدت فعاليتها، وهذا يحدث أمام المجتمع الدولي بأسره".
وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.
وقال رئيسي في تصريحات صحفية، اليوم، قبيل توجهه إلى موسكو نقلتها وكالة "إرنا": "روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما وجهات نظر مشتركة بشأن القضايا الإقليمية".