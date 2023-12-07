https://sputnikarabic.ae/20231207/بوتين-خلال-لقائه-رئيسي-من-المهم-تبادل-وجهات-النظر-بخصوص-الوضع-في-فلسطين-1083850784.html

بوتين خلال لقائه رئيسي: من المهم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع في فلسطين

بوتين خلال لقائه رئيسي: من المهم تبادل وجهات النظر بخصوص الوضع في فلسطين

اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة الوضع في فلسطين. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T15:29+0000

2023-12-07T15:29+0000

2023-12-07T15:34+0000

روسيا

إيران

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067774905_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_8aec1f32be4dce42f9c131b88d7903d5.jpg

وقال بوتين، خلال المحادثات في موسكو: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالوضع في فلسطين". وقال: "لدينا مشاريع كبيرة للبنية التحتية نبحثها منذ فترة طويلة، وقد وصلنا الآن إلى التنفيذ العملي لبناء خط السكك الحديدية (شمال-جنوب). نحن نعمل طبعاً بشكل تقليدي في مجال الطاقة، وفي مجال التعليم- لدينا عدد كبير من الطلاب الإيرانيين. بشكل عام يجري العمل بنشاط كافٍ، عملياً في جميع المجالات". وفي السياق نفسه، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أنه يجب وقف قصف قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، ويجب إيجاد حل سريع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال رئيسي: "من الضروري وقف القصف (على قطاع غزة) في أسرع وقت ممكن. هذه القضية ليست مسألة تخص منطقتنا فحسب، بل إنها مسألة إنسانية جمعاء، لذلك، يجب إيجاد حل سريع للغاية لهذه القضية ويجب العثور عليه."وأشار رئيسي إلى أن مقتل أكثر من 6000 طفل بسبب تصرفات "النظام الصهيوني" في منطقة الصراع أمر مؤسف.وأضاف: "وفي الوقت نفسه، من المؤسف بشكل خاص أن تصرفات إسرائيل "تحظى بدعم أمريكا وكذلك الدول الغربية".وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، إلى موسكو بدعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.وفي وقت سابق من اليوم، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن أهم محاور زيارته إلى روسيا ستكون القضية الفلسطينية، ووقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددا على أن موسكو وطهران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة.وقال رئيسي في تصريحات صحفية، اليوم، قبيل توجهه إلى موسكو نقلتها وكالة "إرنا": "روسيا وإيران لديهما وجهات نظر مشتركة بشأن السلام والاستقرار في المنطقة ولديهما وجهات نظر مشتركة بشأن القضايا الإقليمية".

https://sputnikarabic.ae/20231207/رئيسي-روسيا-وإيران-لديهما-وجهات-نظر-مشتركة-بشأن-السلام-والاستقرار-في-المنطقة-1083832162.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, إيران, العالم, أخبار العالم الآن