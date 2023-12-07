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بوتين يدعو سلطان عمان لزيارة روسيا... صور
بوتين يدعو سلطان عمان لزيارة روسيا... صور
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، لزيارة روسيا في عام 2024. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T14:53+0000
2023-12-07T14:53+0000
روسيا
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جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي، اليوم الخميس، مع ولي العهد وزير الشباب والثقافة والرياضة بسلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد، خلال منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.وخلال اللقاء طلب بوتين من ولي العهد العماني نقل "أطيب تمنياته لوالده سلطان عمان". من جانبه، قال ولي العهد بسلطنة عمان، "أنا ممتن لدعوة والدي، ومتأكد من أنه سيلبي الدعوة، وآمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب".كما أعرب ذي يزن بن هيثم آل سعيد عن أمله في أن مثل هذه الزيارة "ستفتح فرصا جديدة لتطوير العلاقات بين موسكو ومسقط". وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية وبحث مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وجاء ذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.
https://sputnikarabic.ae/20231207/بوتين-قريبا-سيتم-تقويض-احتكار-البنوك-الغربية-الكبرى-بالكامل-1083839537.html
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روسيا, سلطنة عمان, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
روسيا, سلطنة عمان, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

بوتين يدعو سلطان عمان لزيارة روسيا... صور

14:53 GMT 07.12.2023
© Sputnik . Павел Бедняков / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية الثانية في سان بطرسبرغ 28 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Павел Бедняков
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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، لزيارة روسيا في عام 2024.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الروسي، اليوم الخميس، مع ولي العهد وزير الشباب والثقافة والرياضة بسلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد، خلال منتدى "روسيا تنادي" الاستثماري المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.
وخلال اللقاء طلب بوتين من ولي العهد العماني نقل "أطيب تمنياته لوالده سلطان عمان".

وأشار بوتين إلى أن "السلطان هيثم وضع الأسس لعلاقاتنا"، مضيفا "سنكون سعداء برؤيته في روسيا في الوقت المناسب له، ولكن العام المقبل. هذا العام قد انتهى بالفعل".

من جانبه، قال ولي العهد بسلطنة عمان، "أنا ممتن لدعوة والدي، ومتأكد من أنه سيلبي الدعوة، وآمل أن يكون ذلك في المستقبل القريب".
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كما أعرب ذي يزن بن هيثم آل سعيد عن أمله في أن مثل هذه الزيارة "ستفتح فرصا جديدة لتطوير العلاقات بين موسكو ومسقط".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أجرى أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية وبحث مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وأكدا مواصلة تنسيق الجهود للحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وجاء ذلك بعد زيارة مشابهة إلى الإمارات العربية المتحدة، أجرى خلالها محادثات مع رئيسها، محمد بن زايد آل نهيان.
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