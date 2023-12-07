https://sputnikarabic.ae/20231207/خبير-يكشف-لـسبوتنيك-عن-سلاح-روسي-يدمر-مقاتلات-إف-16-لحظة-إقلاعها-1083828103.html
خبير يكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح روسي يدمر مقاتلات "إف-16" لحظة إقلاعها
خبير يكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح روسي يدمر مقاتلات "إف-16" لحظة إقلاعها
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن إحدى الوسائل الرئيسية لتدمير مقاتلات "إف-16"، التي يخطط الغرب تزويد أوكرانيا بها، ستكون صواريخ "40 إن 6" البعيدة المدى... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T06:00+0000
2023-12-07T06:00+0000
2023-12-07T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وأوضح المصدر اليوم الخميس: "يستخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة صواريخ "40 إن 6" الموجهة عن طريق منظومة "إس- 400" للدفاع الجوي طويل المدى، وهي الأكثر تقدمًا في فئتها في العالم ومجهزة برأس موجه بقدرات فريدة.وأردف المصدر: "بفضل هذا الصاروخ فإن منظومة "إس- 400" بالاشتراك مع طائرة الكشف الرادارية البعيد المدى "إيه- 50 أو" تضرب أهدافًا فوق الأفق، بما في ذلك أهدافا مناورة عالية السرعة على ارتفاعات منخفضة".وأضاف: "من المتوقع أن تصبح هذه الصواريخ إحدى الوسائل الرئيسية إلى جانب الطائرات المقاتلة لتدمير طائرات إف-16".وكما صرح وزير الدفاع سيرغي شويغو في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي سيحتاج إلى حوالي 20 يومًا فقط لإسقاط جميع طائرات "إف- 16" التي ستتسلمها القوات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221009/صحيفة-نظام-الدفاع-الجوي-إس-400-يمكنه-حتى-إسقاط-البعوضة-واكتشاف-العصفور-1068796849.html
https://sputnikarabic.ae/20231126/خبير-عسكري-غربي-روسيا-قادرة-على-تدمير-إف--16-داخل-مطاراتها-الأوكرانية-1083500315.html
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
خبير يكشف لـ"سبوتنيك" عن سلاح روسي يدمر مقاتلات "إف-16" لحظة إقلاعها
صرح مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" بأن إحدى الوسائل الرئيسية لتدمير مقاتلات "إف-16"، التي يخطط الغرب تزويد أوكرانيا بها، ستكون صواريخ "40 إن 6" البعيدة المدى الأكثر تطورا والمستخدمة في أنظمة الدفاع الجوي "إس- 400"، التي أثبتت جدارتها بالفعل خلال العملية العسكرية الخاصة.
وأوضح المصدر اليوم الخميس: "يستخدم الجيش الروسي في العملية العسكرية الخاصة صواريخ "40 إن 6" الموجهة عن طريق منظومة "إس- 400" للدفاع الجوي طويل المدى، وهي الأكثر تقدمًا في فئتها في العالم ومجهزة برأس موجه بقدرات فريدة.
وأردف المصدر: "بفضل هذا الصاروخ فإن منظومة "إس- 400" بالاشتراك مع طائرة الكشف الرادارية البعيد المدى "إيه- 50 أو" تضرب أهدافًا فوق الأفق، بما في ذلك أهدافا مناورة عالية السرعة على ارتفاعات منخفضة".
وأشار المصدر إلى أنه من المحتمل أن يكون نظام "إس- 400" قادرًا على ضرب طائرات "إف-16" بصواريخ "40 إن 6" فور إقلاعها وعند نشرها في المطارات الأمامية.
وأضاف: "من المتوقع أن تصبح هذه الصواريخ إحدى الوسائل الرئيسية إلى جانب الطائرات المقاتلة لتدمير طائرات إف-16".
في الوقت نفسه، أشار المصدر إلى أن طائرات إف-16 "من حيث المبدأ لا تشكل أي صعوبة في كشفها وتدميرها من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية"، واصفا محاولة كييف تقديم هؤلاء المقاتلين بأنها عامل مهم في زيادة قوة الدعاية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وكما صرح وزير الدفاع سيرغي شويغو
في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي سيحتاج إلى حوالي 20 يومًا فقط لإسقاط جميع طائرات "إف- 16" التي ستتسلمها القوات المسلحة الأوكرانية.