https://sputnikarabic.ae/20231207/مجلس-الاتحاد-الروسي-يحدد-تاريخ-إجراء-انتخابات-الرئاسة-الروسية-1083831463.html
مجلس الفيدرالية الروسي يحدد تاريخ إجراء انتخابات الرئاسة الروسية
مجلس الفيدرالية الروسي يحدد تاريخ إجراء انتخابات الرئاسة الروسية
أعلن مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الخميس، يوم الـ 17 من آذار/ مارس 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T08:08+0000
2023-12-07T08:08+0000
2023-12-07T08:26+0000
روسيا
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وتضمن نص قرار المجلس الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "حُدّد موعد للانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية في 17 آذار/ مارس 2024. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في يوم نشره رسميًا".وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات الروسية ستنظر يوم غد الجمعة، في مشروع قرار بشأن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية خلال ثلاثة أيام.وقالت بامفيلوفا متحدثة في الجلسة العامة لمجلس الاتحاد: "غدا سننظر في مشروع قرار بشأن شكل التصويت بناء على بحث ميداني ومشاورات واسعة مع زملائنا في الأقاليم بناء على نقاش طويل مع زملائي في لجنة الانتخابات المركزية. غدا سيتم النظر في مشروع التصويت في ثلاثة أيام".وأضافت بامفيلوفا: "يتعين إعداد الإجراءات لأنشطة المراقبين الدوليين في الانتخابات الرئاسية.. لن نتخلى عن وجودهم".وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 76% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار 2018 وأعيد انتخابه لمدة ست سنوات تنتهي في عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231207/سياسي-فرنسي-بوتين-يحظى-باستقبال-مهيب-في-السعودية-1083827192.html
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روسيا
مجلس الفيدرالية الروسي يحدد تاريخ إجراء انتخابات الرئاسة الروسية
08:08 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 07.12.2023)
أعلن مجلس الفيدرالية الروسي، اليوم الخميس، يوم الـ 17 من آذار/ مارس 2024 موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية.
وتضمن نص قرار المجلس الذي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "حُدّد موعد للانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية في 17 آذار/ مارس 2024. ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في يوم نشره رسميًا".
وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، اليوم الخميس، أن لجنة الانتخابات الروسية ستنظر يوم غد الجمعة، في مشروع قرار بشأن التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية خلال ثلاثة أيام.
وقالت بامفيلوفا متحدثة في الجلسة العامة لمجلس الاتحاد: "غدا سننظر في مشروع قرار بشأن شكل التصويت بناء على بحث ميداني ومشاورات واسعة مع زملائنا في الأقاليم بناء على نقاش طويل مع زملائي في لجنة الانتخابات المركزية. غدا سيتم النظر في مشروع التصويت في ثلاثة أيام".
وأضافت بامفيلوفا: "يتعين إعداد الإجراءات لأنشطة المراقبين الدوليين في الانتخابات الرئاسية.. لن نتخلى عن وجودهم".
وحصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على 76% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار 2018 وأعيد انتخابه لمدة ست سنوات تنتهي في عام 2024.