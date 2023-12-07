عربي
https://sputnikarabic.ae/20231207/مصافحة-حارة-بين-بوتين-وابن-سلمان-في-الرياض-فيديو-1083828639.html
مصافحة حارة بين بوتين وابن سلمان في الرياض... فيديو
مصافحة حارة بين بوتين وابن سلمان في الرياض... فيديو
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمصافحة حارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T06:37+0000
2023-12-07T06:56+0000
السعودية
العالم
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103309/90/1033099051_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_5b9bdcd54d4bbde20f56b2fc35c8e342.jpg
ويظهر الفيديو المصافحة بين بوتين ومحمد بن سلمان خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأربعاء.وقال بعضهم (ساخرا من الرئيس الأمريكي): "هذا الذي جعله بايدن معزولا"، فيما قال آخرون: "لا تزال روسيا تتفوق على خصومها الأوروبيين/الأمريكيين".وقال بوتين خلال اللقاء: "لقد انتظرناكم في موسكو، لكن الظروف قد أدخلت تعديلات على هذه الخطط. و على الرغم من ذلك، كما قلت سابقا، لا شيء يمكن أن يتعارض مع تعزيز علاقاتنا الودية".وفي وقت سابق، قال زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو: "تم استقبال فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية بمهابة كبيرة".ووصل بوتين في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، قد بدآ المحادثات في الرياض، حيث يعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين، ومن المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.
https://sputnikarabic.ae/20231207/سياسي-فرنسي-بوتين-يحظى-باستقبال-مهيب-في-السعودية-1083827192.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103309/90/1033099051_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_bb1fcb6f69ef4422efdd05b99d44ade5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, العالم, روسيا, نادي الفيديو
السعودية, العالم, روسيا, نادي الفيديو

مصافحة حارة بين بوتين وابن سلمان في الرياض... فيديو

06:37 GMT 07.12.2023 (تم التحديث: 06:56 GMT 07.12.2023)
© Sputnik . Alexey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في موسكو (14 يونيو/حزيران 2018)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في موسكو (14 يونيو/حزيران 2018) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© Sputnik . Alexey Druzhinin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمصافحة حارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية.
ويظهر الفيديو المصافحة بين بوتين ومحمد بن سلمان خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأربعاء.

وتداول أشخاص الفيديو وقارنوا بين طريقة مصافحة محمد بن سلمان للرئيس الروسي، وللرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال بعضهم (ساخرا من الرئيس الأمريكي): "هذا الذي جعله بايدن معزولا"، فيما قال آخرون: "لا تزال روسيا تتفوق على خصومها الأوروبيين/الأمريكيين".
زيارة الرئيس الروسي (بوتين) إلى المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
سياسي فرنسي: بوتين يحظى باستقبال مهيب في السعودية
05:05 GMT
وقال بوتين خلال اللقاء: "لقد انتظرناكم في موسكو، لكن الظروف قد أدخلت تعديلات على هذه الخطط. و على الرغم من ذلك، كما قلت سابقا، لا شيء يمكن أن يتعارض مع تعزيز علاقاتنا الودية".
وفي وقت سابق، قال زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو: "تم استقبال فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية بمهابة كبيرة".
ووصل بوتين في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان.
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، قد بدآ المحادثات في الرياض، حيث يعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين، ومن المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMTРаненая девушка сидит в машине скорой помощи после израильского авиаудара по лагерю беженцев Рафах на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو00:03 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 ديسمبر, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала