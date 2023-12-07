https://sputnikarabic.ae/20231207/مصافحة-حارة-بين-بوتين-وابن-سلمان-في-الرياض-فيديو-1083828639.html

مصافحة حارة بين بوتين وابن سلمان في الرياض... فيديو

مصافحة حارة بين بوتين وابن سلمان في الرياض... فيديو

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمصافحة حارة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السعودية. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

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السعودية

العالم

روسيا

نادي الفيديو

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ويظهر الفيديو المصافحة بين بوتين ومحمد بن سلمان خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأربعاء.وقال بعضهم (ساخرا من الرئيس الأمريكي): "هذا الذي جعله بايدن معزولا"، فيما قال آخرون: "لا تزال روسيا تتفوق على خصومها الأوروبيين/الأمريكيين".وقال بوتين خلال اللقاء: "لقد انتظرناكم في موسكو، لكن الظروف قد أدخلت تعديلات على هذه الخطط. و على الرغم من ذلك، كما قلت سابقا، لا شيء يمكن أن يتعارض مع تعزيز علاقاتنا الودية".وفي وقت سابق، قال زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو: "تم استقبال فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية بمهابة كبيرة".ووصل بوتين في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية، يوم أمس الأربعاء، لإجراء محادثات مع ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد رئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، محمد بن سلمان، قد بدآ المحادثات في الرياض، حيث يعقد الاجتماع بشكل موسع بحضور وفود من البلدين، ومن المخطط مناقشة التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، والتفاعل في صيغ متعددة الأطراف.

https://sputnikarabic.ae/20231207/سياسي-فرنسي-بوتين-يحظى-باستقبال-مهيب-في-السعودية-1083827192.html

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