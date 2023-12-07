https://sputnikarabic.ae/20231207/وزير-الخارجية-التركي-يتوجه-غدا-إلى-واشنطن-لبحث-إنهاء-الحرب-في-غزة--1083858608.html

وزير الخارجية التركي يتوجه غدا إلى واشنطن لبحث إنهاء الحرب في غزة

وزير الخارجية التركي يتوجه غدا إلى واشنطن لبحث إنهاء الحرب في غزة

يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، يوم غد الجمعة، لبحث تسوية دولية بشأن الصراع في قطاع غزة. 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T18:04+0000

2023-12-07T18:04+0000

2023-12-07T18:04+0000

طوفان الأقصى

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0b/1077998931_0:0:2989:1682_1920x0_80_0_0_96841efc50bd75e6d7156db8c3ec9c5d.jpg

وقالت الخارجية التركية في بيان، اليوم الخميس، إن"القمة الاستثنائية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية كلفت وزراء خارجية تركيا وفلسطين والسعودية وإندونيسيا ومصر والأردن وقطر ونيجيريا بالمبادرة الدولية لوقف الحرب في غزة وتحقيق السلام".وأضافت أن "وزير الخارجية التركي يعتزم زيارة واشنطن في إطار هذه الجهود الدبلوماسية المشتركة". وكانت القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر الماضي، قد قررت تكليف وزراء خارجية السعودية، والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية "لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة". وأدان قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في القمة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها "الاحتلال الاستعماري" في الضفة الغربية، مطالبين بالوقف الفوري للحرب.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20231204/أردوغان-نتنياهو-سيحاكم-كمجرم-حرب-1083735276.html

الولايات المتحدة الأمريكية

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار