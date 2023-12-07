https://sputnikarabic.ae/20231207/وزير-الدفاع-الأمريكي-ونظيره-السعودي-يبحثان-تهديدات-الحوثيين-لحرية-الملاحة-في-البحر-الأحمر-1083861047.html
وزير الدفاع الأمريكي ونظيره السعودي يبحثان "تهديدات الحوثيين" لحرية الملاحة في البحر الأحمر
وزير الدفاع الأمريكي ونظيره السعودي يبحثان "تهديدات الحوثيين" لحرية الملاحة في البحر الأحمر
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان "تهديدات الحوثيين" لحرية الملاحة في البحر الأحمر. 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T19:44+0000
2023-12-07T19:44+0000
2023-12-07T19:44+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أوستن، اليوم الخميس، على ما نقلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان نشرته على موقعها الرسمي.وبحسب البيان بحث الوزيران "تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر. وشدد الوزير أوستن على أن عدوان الحوثيين تجاه السفن التي تعبر الممرات المائية الحيوية يشكل مخاطر على التدفق الحر للتجارة وصناعة الشحن الدولية".وأضاف البيان "كما شدد (أوستن) على الدور الخطير الذي تلعبه إيران في تقديم المشورة للحوثيين وتسليحهم وتدريبهم".وأعرب الوزير أوستن "عن رغبته في العمل مع جميع الدول التي تشترك في الاهتمام بدعم مبدأ حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للشحن العالمي".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات بزعم مسؤوليتهم عن تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية.وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات بسبب بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لـ(أنصار الله) في اليمن".وأضاف البيان أن "التمويل كان يتم من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة".وأوضح أن "هؤلاء الأشخاص، يعملون تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والوكيل المالي لفيلق القدس، سعيد الجمل، كحلقة وصل مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى شركاء المسلحين في اليمن".وبحسب البيان "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران، والنتيجة هي هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".وأشار البيان إلى أنه "منذ أكتوبر الماضي، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن".وأكد أن "السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية اضطرت إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون".ووفقا للبيان، فإن "مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس".وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد صرح في وقت سابق، بأن الجماعة ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231207/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-أفراد-وكيانات-بزعم-تمويلهم-أنصار-الله-1083857357.html
https://sputnikarabic.ae/20231130/مدمرة-أمريكية-تسقط-طائرة-مسيرة-لجماعة-أنصار-الله-اليمنية-في-جنوبي-البحر-الأحمر-1083611155.html
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قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن
قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الدفاع الأمريكي ونظيره السعودي يبحثان "تهديدات الحوثيين" لحرية الملاحة في البحر الأحمر
بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره السعودي الأمير خالد بن سلمان "تهديدات الحوثيين" لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أوستن، اليوم الخميس، على ما نقلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان نشرته على موقعها الرسمي.
وبحسب البيان
بحث الوزيران "تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة في البحر الأحمر. وشدد الوزير أوستن على أن عدوان الحوثيين تجاه السفن التي تعبر الممرات المائية الحيوية يشكل مخاطر على التدفق الحر للتجارة وصناعة الشحن الدولية".
وأضاف البيان "كما شدد (أوستن) على الدور الخطير الذي تلعبه إيران في تقديم المشورة للحوثيين وتسليحهم وتدريبهم".
وأعرب الوزير أوستن "عن رغبته في العمل مع جميع الدول التي تشترك في الاهتمام بدعم مبدأ حرية الملاحة وضمان المرور الآمن للشحن العالمي".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية
، فرض عقوبات على عدة أشخاص وكيانات بزعم مسؤوليتهم عن تمويل جماعة "أنصار الله" اليمنية.
وقالت الوزارة في بيان، إنها "فرضت اليوم عقوبات على 13 فردًا وكيانًا مسؤولين عن توفير ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات بسبب بيع وشحن السلع الإيرانية، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري، لـ(أنصار الله
) في اليمن".
وأضاف البيان أن "التمويل كان يتم من خلال شبكة معقدة من شركات الصرافة والشركات في ولايات قضائية متعددة".
وأوضح أن "هؤلاء الأشخاص، يعملون تحت رعاية الحوثيين المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية والوكيل المالي لفيلق القدس، سعيد الجمل، كحلقة وصل مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى شركاء المسلحين في اليمن".
وبحسب البيان "لا يزال الحوثيون يتلقون التمويل والدعم من إيران
، والنتيجة هي هجمات غير مبررة على البنية التحتية المدنية والشحن التجاري، وتعطيل الأمن البحري وتهديد التجارة التجارية الدولية".
وأشار البيان إلى أنه "منذ أكتوبر الماضي، نفذ الحوثيون عدة هجمات غير مبررة بالصواريخ وطائرات بدون طيار تهدد البنية التحتية المدنية في إسرائيل والسفن التجارية العاملة في البحر الأحمر وخليج عدن".
وأكد أن "السفن الحربية الأمريكية العاملة في المياه الدولية اضطرت إلى الرد دفاعًا عن النفس على الهجمات الصاروخية التي يشنها الحوثيون".
ووفقا للبيان، فإن "مثل هذه التصرفات تزيد من عدم الاستقرار الإقليمي وتهدد بتوسيع نطاق الصراع بين إسرائيل وحماس
".
وكان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، قد صرح في وقت سابق، بأن الجماعة ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة.