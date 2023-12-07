https://sputnikarabic.ae/20231207/وزير-النفط-بحكومة-الوحدة-الليبية-لا-معلومات-لدينا-عن-إنشاء-خط-أنابيب-لنقل-النفط-إلى-مصر-1083832347.html

وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية: لا معلومات لدينا عن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط إلى مصر

وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية: لا معلومات لدينا عن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط إلى مصر

نفى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، علم حكومته بإنشاء أي خط أنابيب لنقل النفط الخام من الأراضي الليبية إلى مصر بهدف إعادة تصديره إلى... 07.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-07T09:01+0000

2023-12-07T09:01+0000

2023-12-07T09:01+0000

أخبار ليبيا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

سوق النفط

أسعار النفط اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076559680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_594622f826130a8582b8f0e4255e0142.jpg

وقال عون، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، إنه "ليس لدينا معلومات حول خط الأنابيب هذا، لكن قرأنا عنه في وسائل الإعلام، وعلى صفحة وزارة النقل المصرية".وأضاف أن "نقل النفط الليبي إلى ميناء جرجوب بمرسى مطروح تمهيدا لنقله إلى أوروبا غير مجد، لأن أوروبا أقرب إلى الأراضي الليبية من مصر، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي لإنشاء هذا الخط"، متابعا: "إذا كان هذا الخط هدفه بناء مصفاة بترول في مصر لتكرير النفط الليبي، فهذا شأن آخر وممكن".وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إس.تي.إكس" الكورية الجنوبية بخصوص تطوير ميناء جرجوب على البحر المتوسط إلى الغرب من مدينة مرسى مطروح والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية التابعة له.وأشارت الوزارة إلى أن "التعاون مع الشركة الكورية الجنوبية يشمل إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب لإعادة التصدير للدول الأوروبية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.

https://sputnikarabic.ae/20230827/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نظيره-الإيطالي-الوضع-في-النيجر-وليبيا-1080458423.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي