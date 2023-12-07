عربي
https://sputnikarabic.ae/20231207/وزير-النفط-بحكومة-الوحدة-الليبية-لا-معلومات-لدينا-عن-إنشاء-خط-أنابيب-لنقل-النفط-إلى-مصر-1083832347.html
وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية: لا معلومات لدينا عن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط إلى مصر
وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية: لا معلومات لدينا عن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط إلى مصر
نفى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، علم حكومته بإنشاء أي خط أنابيب لنقل النفط الخام من الأراضي الليبية إلى مصر بهدف إعادة تصديره إلى... 07.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-07T09:01+0000
2023-12-07T09:01+0000
أخبار ليبيا اليوم
مصر
أخبار مصر الآن
سوق النفط
أسعار النفط اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076559680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_594622f826130a8582b8f0e4255e0142.jpg
وقال عون، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، إنه "ليس لدينا معلومات حول خط الأنابيب هذا، لكن قرأنا عنه في وسائل الإعلام، وعلى صفحة وزارة النقل المصرية".وأضاف أن "نقل النفط الليبي إلى ميناء جرجوب بمرسى مطروح تمهيدا لنقله إلى أوروبا غير مجد، لأن أوروبا أقرب إلى الأراضي الليبية من مصر، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي لإنشاء هذا الخط"، متابعا: "إذا كان هذا الخط هدفه بناء مصفاة بترول في مصر لتكرير النفط الليبي، فهذا شأن آخر وممكن".وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إس.تي.إكس" الكورية الجنوبية بخصوص تطوير ميناء جرجوب على البحر المتوسط إلى الغرب من مدينة مرسى مطروح والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية التابعة له.وأشارت الوزارة إلى أن "التعاون مع الشركة الكورية الجنوبية يشمل إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب لإعادة التصدير للدول الأوروبية".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
https://sputnikarabic.ae/20230827/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-مع-نظيره-الإيطالي-الوضع-في-النيجر-وليبيا-1080458423.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/02/1076559680_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_f8407370facaee6d3798982b8504c7f7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, العالم العربي

وزير النفط بحكومة الوحدة الليبية: لا معلومات لدينا عن إنشاء خط أنابيب لنقل النفط إلى مصر

09:01 GMT 07.12.2023
© AFP 2023 / -النفط في ليبيا
النفط في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
نفى وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد عون، علم حكومته بإنشاء أي خط أنابيب لنقل النفط الخام من الأراضي الليبية إلى مصر بهدف إعادة تصديره إلى أوروبا.
وقال عون، في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي "AWP"، إنه "ليس لدينا معلومات حول خط الأنابيب هذا، لكن قرأنا عنه في وسائل الإعلام، وعلى صفحة وزارة النقل المصرية".
وأضاف أن "نقل النفط الليبي إلى ميناء جرجوب بمرسى مطروح تمهيدا لنقله إلى أوروبا غير مجد، لأن أوروبا أقرب إلى الأراضي الليبية من مصر، ولا يوجد أي مبرر اقتصادي لإنشاء هذا الخط"، متابعا: "إذا كان هذا الخط هدفه بناء مصفاة بترول في مصر لتكرير النفط الليبي، فهذا شأن آخر وممكن".
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيطالي الوضع في النيجر وليبيا
27 أغسطس, 11:09 GMT
وكانت وزارة النقل المصرية قد أعلنت الأسبوع الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إس.تي.إكس" الكورية الجنوبية بخصوص تطوير ميناء جرجوب على البحر المتوسط إلى الغرب من مدينة مرسى مطروح والمنطقة اللوجيستية الاقتصادية التابعة له.
وأشارت الوزارة إلى أن "التعاون مع الشركة الكورية الجنوبية يشمل إنشاء خط أنابيب بترول من الأراضي الليبية وحتى ميناء جرجوب لإعادة التصدير للدول الأوروبية".
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:33 GMTРаненая девушка сидит в машине скорой помощи после израильского авиаудара по лагерю беженцев Рафах на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تكثف قصف المدنيين في غزة واقتحام مدن الضفة... صور وفيديو00:03 GMTВоеннослужащие ВС РФ выдвигаются к месту дислокации после прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 ديسمبر, 14:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала