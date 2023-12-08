https://sputnikarabic.ae/20231208/أبو-الغيط-فشل-مجلس-الأمن-بوقف-إطلاق-النار-في-غزة-سيؤدي-إلى-تدهور-خطير-1083882617.html
أبو الغيط: إفشال مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى تدهور خطير
أبو الغيط: إفشال مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى تدهور خطير
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في إمكانية اعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار المطروح عليه، اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار... 08.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-08T13:11+0000
2023-12-08T13:11+0000
2023-12-08T13:11+0000
طوفان الأقصى
جامعة الدول العربية
منظمة الأمم المتحدة
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1e/1067039401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2f4910c1ea61f1909764de608546f5db.jpg
وقال أبو الغيط، عبر حسابه على موقع "إكس": "لا زلنا نتمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه، اليوم، لوقف إطلاق النار في غزة".وأضاف: "إفشال المجلس في هذه المرحلة قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش، كما قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أعلن في وقت سابق، عن تأييده لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعوته لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.وأشار إلى أن التجاء السكرتير العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن، وفق المادة 99 من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه، يشهد على فداحة الموقف.كما شدد أبو الغيط على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر.وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20231207/تفعيل-المادة-99-من-ميثاق-الأمم-المتحدة-ما-أهمية-خطوة-غوتيريش-وتأثيرها-على-إسرائيل-1083860706.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/1e/1067039401_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_52ea58ebd777ae1245e939cbd2948cf8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, جامعة الدول العربية, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, جامعة الدول العربية, منظمة الأمم المتحدة, غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
أبو الغيط: إفشال مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة سيؤدي إلى تدهور خطير
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أمله في إمكانية اعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار المطروح عليه، اليوم الجمعة، لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال أبو الغيط، عبر حسابه على موقع "إكس": "لا زلنا نتمسك ببصيص أمل في إمكانية السماح لمجلس الأمن باعتماد مشروع القرار المطروح عليه، اليوم، لوقف إطلاق النار في غزة
".
وأضاف: "إفشال المجلس في هذه المرحلة قد يذهب بالوضع إلى مرحلة جديدة وخطيرة من التدهور ويهدد الاستقرار الإقليمي الهش، كما قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
".
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أعلن في وقت سابق، عن تأييده لمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ودعوته لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة، على خلفية الوضع الإنساني المتدهور في القطاع.
وأشار إلى أن التجاء السكرتير العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن، وفق المادة 99
من الميثاق لأول مرة منذ توليه منصبه، يشهد على فداحة الموقف.
كما شدد أبو الغيط على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته بعد هذا الإفشال المتكرر.
وتجدد القتال بين حركة حماس وإسرائيل
، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي توصل إليها الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية وامتدت بالمجمل، لـ7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة.
وكانت حركة حماس، قد أعلنت فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.