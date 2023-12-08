https://sputnikarabic.ae/20231208/إجلاء-40-جنديا-إسرائيليا-أصيبوا-في-غزة-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1083898770.html

إجلاء 40 جنديا إسرائيليا أصيبوا في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

إجلاء 40 جنديا إسرائيليا أصيبوا في غزة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

قالت قناة إسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، إن 40 جنديا إسرائيليا مصابا بجروح جراء الاشتباكات بقطاع غزة تم نقلهم إلى أحد المستشفيات جنوب البلاد. 08.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-08T21:27+0000

2023-12-08T21:27+0000

2023-12-08T21:27+0000

العالم

أخبار العالم الآن

إسرائيل

قطاع غزة

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_0:107:1024:682_1920x0_80_0_0_a859c9d841d386b15c287c2351fa1033.jpg

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم نقل 40 مصابا جراء القتال في غزة إلى مستشفى "سوروكا" بمدينة بئر السبع.من جانبه، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مستشفى سوروكا، أن حالة المقاتلين اللذين أصيبا الليلة خلال عملية البحث عن المختطفين في غزة وصفت بالخطيرة، وتم إدخالهما إلى المستشفى في وحدة العناية المركزة العامة.وتابع الموقع: "أفيد أيضًا أنه تم إجلاء 40 مصابا في الـ 24 ساعة الأخيرة إلى سوروكا. وإجمالا يبلغ عدد الجنود المصابين بالمستشفى 42 من بينهم 10 في حالة خطيرة".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من مساء اليوم إصابة جنديين "بجروح خطيرة" خلال عملية "فاشلة" لإطلاق أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة.وخلال اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 420 منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من بينهم 20 عسكريا إسرائيليا، سقطوا خلال الساعات الـ72 الماضية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20231208/حرب-الفيديوهات-الجيش-الإسرائيلي-يعترف-بفشل-عملية-تحرير-رهائن-في-قطاع-غزة-1083896092.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس